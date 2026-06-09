Cheste aprueba apoyar la electrificación solar del Hospital Pediátrico William Soler de La Habana

El pleno del Ayuntamiento de Cheste aprobó en su sesión ordinaria de mayo una moción de apoyo a la campaña solidaria "Energía para Cuba", destinada a financiar la electrificación solar del Hospital Pediátrico William Soler de La Habana. La propuesta, presentada por Izquierda Unida en nombre de la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí, salió adelante con los votos favorables del equipo de gobierno y la abstención del Partido Popular.

La iniciativa llegó al pleno tras la visita realizada a Cheste el pasado 14 de mayo por representantes de la asociación, junto con el embajador de Cuba, Marcelino Medina y el periodista y escritor Ignacio Ramonet, quienes trasladaron al consistorio la situación que atraviesa la isla debido a la crisis energética y las dificultades de acceso a recursos básicos.

Durante la defensa de la moción, la concejala Mª Ángeles Llorente explicó que la delegación cubana alertó sobre las consecuencias que están teniendo los continuos apagones en servicios esenciales como los hospitales. "Nos comentaron cómo está padeciendo Cuba la falta de energía con cortes eléctricos que afectan incluso a centros sanitarios", señaló en declaraciones a Levante-EMV.

La teniente de alcalde y portavoz de IU, Mª Ángeles Llorente / A. Cheste

Hospital Pediátrico William Soler, uno de los centros de referencia

La campaña tiene como objetivo instalar un sistema fotovoltaico de 96 kilovatios en el Hospital Pediátrico William Soler, uno de los centros de referencia en pediatría y cardiología infantil del país. Según los datos expuestos durante el pleno, el hospital atiende a más de 160.000 pacientes al año y el proyecto cuenta con un presupuesto estimado de 192.000 euros, cuya financiación se pretende completar entre 2026 y 2027 mediante aportaciones solidarias.

“Lo que supone un apagón en estas condiciones es algo difícil de imaginar cuando hablamos de un hospital infantil”, destacó Llorente, quien defendió la necesidad de implicarse en una iniciativa destinada a garantizar el suministro energético en un centro sanitario estratégico.

Compromisos adquiridos

La moción aprobada contempla varios acuerdos. Entre ellos, el Ayuntamiento de Cheste mostrará su apoyo institucional a la campaña “Energía para Cuba” y colaborará económicamente con la iniciativa en la medida de las posibilidades presupuestarias municipales, preferentemente a través de instrumentos y convocatorias de cooperación ya existentes.

Asimismo, el consistorio colaborará con la Asociación Valenciana José Martí en la difusión de la campaña y pondrá en marcha una recogida de material sanitario y medicamentos con una caducidad mínima de seis meses. Se priorizarán productos de cura, instrumental básico y equipamiento sanitario.

El texto también expresa la preocupación del consistorio por las dificultades que afectan al acceso a recursos básicos en Cuba, especialmente en los ámbitos sanitario y energético, y reafirma el compromiso con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, entre ellos la igualdad soberana de los Estados, la no injerencia y la resolución pacífica de las controversias.

Además, la corporación municipal manifiesta su respaldo a la posición expresada de forma mayoritaria por la Asamblea General de Naciones Unidas en favor de avanzar hacia la eliminación de las medidas económicas que afectan a Cuba.

El periodista Ignacio Ramonet. / A. Cheste

Reconocimiento a la solidaridad cubana

Durante su intervención, Llorente recordó la labor internacional desarrollada durante décadas por las brigadas médicas cubanas, presentes en numerosos países durante emergencias sanitarias y catástrofes naturales.

“A pesar de sus limitaciones, Cuba ha enviado brigadas médicas a muchos países. Estuvieron luchando contra el ébola en África occidental, han formado a médicos extranjeros y también participaron en labores de ayuda tras la dana”, afirmó.

La concejala defendió que la campaña busca visibilizar una situación que, a su juicio, recibe escasa atención mediática. “Es una manera de poner en la palestra al pueblo cubano. Está muy invisibilizada la situación que vive actualmente Cuba”, aseguró.

Llorente subrayó además que la colaboración municipal no consistirá en transferencias directas de fondos públicos al país caribeño, sino en acciones de apoyo, difusión y cooperación canalizadas a través de entidades y programas ya existentes. “Lo que hacemos es fomentar la campaña y facilitar que la población pueda colaborar como considere”, concluyó.