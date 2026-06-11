El Circuit Ricardo Tormo de Cheste mejora la calidad del agua con un nuevo sistema de tratamiento

El Ayuntamiento de Cheste reforzará la calidad del agua en las instalaciones del Circuit Ricardo Tormo mediante la implantación de un nuevo sistema de tratamiento que garantizará el cumplimiento de los estándares sanitarios vigentes. La actuación forma parte del plan de inversiones 2024-2027 y busca adaptar el suministro a la normativa actual, además de optimizar la gestión del recurso hídrico dentro del recinto.

El proyecto, desarrollado por la ingeniería MasQueIngenieros, contempla la instalación de un sistema de filtración con carbón activo para eliminar compuestos orgánicos y plaguicidas detectados en el agua procedente de captaciones subterráneas. La presencia de estas sustancias por encima de los límites establecidos por la normativa hacía necesaria una actuación específica para asegurar la calidad del agua destinada al consumo.

Agua adaptada a los nuevos requisitos

“Este tipo de soluciones permiten dar una respuesta directa a los nuevos requisitos sanitarios y asegurar que el agua cumple plenamente con los parámetros exigidos”, explica el director del Área de Medio Ambiente y Agua de MasQueIngenieros y responsable del proyecto, Jorge Pi. “Pero, además, hemos buscado que la instalación sea eficiente y flexible en su funcionamiento”.

La nueva infraestructura contará con dos líneas de filtración en paralelo mediante carbón activo granular, con capacidad para tratar hasta 30 metros cúbicos de agua por hora. El diseño garantizará un tiempo de contacto suficiente para la eliminación eficaz de los contaminantes detectados.

Además, el proyecto prevé la sustitución del actual sistema de descalcificación, que se encuentra fuera de uso, por una solución tecnológica más adecuada a las necesidades operativas del circuito.

Optimización del uso del agua

Junto a la mejora de la calidad del agua potable, la actuación incorporará una nueva derivación independiente para agua sin tratar destinada a usos auxiliares. Esta medida permitirá reservar el proceso de filtración únicamente para aquellos consumos que realmente lo requieran.

“Esto permite optimizar el recurso disponible y evitar tratamientos innecesarios cuando el destino del agua no lo requiere”, señala Pi.

Un mes de obras

La intervención cuenta con un presupuesto de 157.551 euros y un plazo de ejecución previsto de un mes. Los trabajos incluirán actuaciones de obra civil, la instalación de nuevas conducciones, equipos automatizados de filtración y las correspondientes pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

Antes del inicio de las obras se llevarán a cabo estudios técnicos para localizar con precisión las infraestructuras existentes y garantizar una integración eficiente de la nueva instalación.