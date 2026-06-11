Preocupación en Zarra por la posible planta de tratamiento de residuos y el riesgo de incendios: "No tengo la última palabra"

La posible implantación de una planta de tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos en el término municipal de Zarra ha vuelto a abrir un intenso debate en el Valle de Ayora-Cofrentes. La reciente publicación de la solicitud de autorización ha despertado la preocupación de colectivos sociales y ambientales de la comarca, entre ellos Pronto Auxilio Ayora, asociación dedicada a la lucha contra los incendios forestales.

A través de un comunicado, la entidad ha mostrado su rechazo al proyecto, recordando que una iniciativa similar ya generó una fuerte contestación social en 2008. Desde la asociación consideran que la instalación supondría una amenaza para el medio ambiente, la calidad de vida y la salud de los habitantes de la comarca.

Entre las principales preocupaciones señaladas por el colectivo figuran el aumento de tráfico pesado asociado al transporte de miles de toneladas de residuos, los posibles problemas de olores, ruido, polvo y dispersión de plásticos, así como el riesgo de filtraciones que pudieran afectar al acuífero que abastece a los municipios del valle.

Sin embargo, el aspecto que más inquieta a Pronto Auxilio es el riesgo de incendios. La asociación advierte de que instalaciones de este tipo "han registrado fuegos en otros puntos de España y alerta de las consecuencias que tendría un incendio de grandes dimensiones junto a una masa forestal".

“Nos preocupa especialmente el humo tóxico que podría generarse durante días, ya que son incendios muy difíciles de extinguir”, señalan desde el colectivo, que reivindica la llegada de proyectos que pongan en valor el patrimonio natural de la comarca y favorezcan un desarrollo respetuoso con el territorio.

La visión del ayuntamiento

El alcalde de Zarra, Raúl Martínez, reconoce en declaraciones a Levante-EMV que se trata de un asunto “sensible” y que genera inquietud tanto en el municipio como en el conjunto de la comarca. No obstante, insiste en que el proyecto se encuentra en tramitación desde 2018 y que, según la información disponible hasta el momento, se trata de una planta destinada al tratamiento de residuos no peligrosos.

Terrenos privados

Martínez explica que la futura instalación se ubicaría en la zona de las Hoyas, sobre unos terrenos de titularidad privada adquiridos por la empresa promotora. Actualmente, según indica, todavía faltan varios informes sectoriales de la Generalitat Valenciana antes de que pueda iniciarse la fase de solicitud de licencia de obras.

“El técnico municipal tendrá que informar si el proyecto es correcto desde el punto de vista técnico, no moral”, afirma el alcalde, quien asegura que el consistorio también ha contratado asesoramiento jurídico externo para analizar todas las implicaciones del expediente.

Posibles riesgos de filtración al acuífero

El primer edil admite que existen aspectos que generan preocupación. Entre ellos destaca el incremento del tráfico de camiones y la existencia de balsas donde se depositarían materiales procedentes del tratamiento de residuos, una circunstancia que, reconoce, obliga a vigilar posibles riesgos de filtración al acuífero. “Lo más preocupante es el trasiego de camiones y las posibles filtraciones al acuífero”, señala.

Imágenes difundidas hechas con Inteligencia Artificial

Aun así, Martínez subraya que la instalación proyectada no tendría un gran impacto visual y defiende que no guarda relación con algunas imágenes difundidas en redes sociales durante las últimas semanas.

“Quiero desmentir lo que estoy viendo en redes sociales. La planta no tiene nada que ver con las imágenes creadas con inteligencia artificial que se están compartiendo”, afirma. Según explica, el proyecto contempla instalaciones modernas y adaptadas a la normativa actual en materia de reciclaje y gestión de residuos.

Una de las zonas de las hoyas de Zarra. / Google Maps

"Mi posición es defender a mi pueblo y a la comarca"

El alcalde reconoce que el margen de actuación municipal puede ser limitado si el proyecto obtiene todos los permisos necesarios. En ese sentido, advierte de que una negativa a conceder la licencia de obras podría acabar siendo recurrida judicialmente por la empresa promotora. “No tengo la última palabra. Si el proyecto cumple todos los requisitos legales, negarme podría ser incluso más perjudicial para el ayuntamiento”, sostiene.

Martínez asegura que seguirá defendiendo los intereses tanto de Zarra como del conjunto del Valle de Ayora-Cofrentes y evita posicionarse de forma abierta a favor o en contra de las movilizaciones ciudadanas que puedan producirse.

“No me voy a posicionar en las manifestaciones en contra, pero tampoco a favor. Mi obligación es defender a mi pueblo y a la comarca, porque voy a convivir con esta realidad durante 40 años”, afirma.