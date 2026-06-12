Cheste solicita fondos del Gobierno y la Generalitat para promover vivienda pública

El Ayuntamiento de Cheste ha presentado formalmente su solicitud para participar en los dos principales programas de promoción de vivienda pública actualmente en marcha: el programa CASA 47, promovido por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno de España, y el Plan Vive Comunitat Valenciana, impulsado por la Generalitat Valenciana a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA).

La iniciativa busca aprovechar el suelo municipal disponible para promover nuevas viviendas de protección pública y ampliar la oferta residencial asequible en el municipio. “Con esta doble solicitud, el consistorio da un paso decidido para abordar el problema de acceso a la vivienda en el municipio”, ha declarado José Morell, alcalde de Cheste.

"No podemos quedarnos cruzados de brazos"

"La vivienda es uno de los problemas más urgentes que afrontan nuestros vecinos hoy, y desde el Ayuntamiento de Cheste no podemos quedarnos cruzados de brazos”, ha señalado Morell, “por eso hemos dado el paso de solicitar ambos planes: el del Gobierno de España y el de la Generalitat. Tenemos suelo municipal, tenemos voluntad política y tenemos la obligación de utilizarlos para que los jóvenes y las familias de Cheste puedan encontrar un hogar digno en su propio municipio. Este es el tipo de política concreta que marca la diferencia".

Casa 47

En el caso del programa CASA 47, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha destinado 22,8 millones para la construcción de vivienda asequible en municipios de la Comunitat Valenciana afectados por la dana. Cheste, incluido entre las localidades damnificadas por las inundaciones de 2024, puede optar a estas ayudas mediante la cesión de parcelas municipales destinadas a uso residencial.

Las viviendas que se desarrollen a través de este programa pasarán a formar parte de manera permanente del parque estatal de vivienda asequible y serán financiadas íntegramente por la entidad pública estatal correspondiente. Para ello, el ayuntamiento prevé ofrecer solares de titularidad municipal libres de cargas, aptos para uso residencial colectivo, fuera de zonas inundables y con capacidad para albergar entre 30 y 60 viviendas en edificios de al menos cuatro alturas.

Por otro lado, el Plan Vive Comunitat Valenciana constituye la principal estrategia autonómica en materia de vivienda protegida, con el objetivo de promover 10.000 nuevas viviendas públicas durante la actual legislatura y beneficiar a más de 25.000 personas. Más de 320 municipios valencianos se han adherido ya al convenio marco suscrito entre la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para facilitar la construcción de vivienda protegida en suelo público local.