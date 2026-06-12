Medio ambiente
La comarca Hoya de Buñol-Chiva recibe 220 contenedores ignífugos clave contra fenómenos extremos
El equipamiento, subvencionado por Turisme Comunitat Valenciana y financiado por la Unión Europea, busca mitigar los efectos de temporales y lluvias intensas
La Mancomunidad Hoya de Buñol-Chiva continúa con la entrega a los municipios de la comarca el diverso equipamiento subvencionado por Turisme Comunitat Valenciana en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.
Durante la semana pasada y los próximos días se va a distribuir un total de 220 contenedores ignífugos entre los ayuntamientos de la comarca. La instalación de contenedores ignífugos permitirá mitigar los efectos de fenómenos meteorológicos extremos en la infraestructura de gestión de residuos. Utilizar materiales resistentes y diseños de este tipo son fundamentales para soportar condiciones climáticas adversas e impedir daños colaterales, como por ejemplo que los residuos puedan ser arrastrados por el viento y las lluvias.
El programa de ayudas urgentes dirigidas a mancomunidades de municipios afectadas por los daños producidos por el temporal de viento y lluvias iniciado en la Comunitat Valenciana el 29 de octubre de 2024, dentro de la Actuación de Cohesión entre Destinos de la Comunitat Valenciana financiada por la Unión Europea – NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se completará próximamente con la dotación de estaciones de carga para bicicletas eléctricas y cargadores para vehículos eléctricos en puntos estratégicos del territorio, contribuyendo así a la movilidad sostenible y a la mejora de la experiencia turística en la comarca.
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