Una familia colombiana denuncia que su casero se quedó con las ayudas de la dana de su piso en Chiva

Nancy Triana llegó a la Comunitat Valenciana hace cinco años con una idea sencilla: trabajar, sacar adelante a su hijo y construir una vida mejor. Hoy, con 54 años, sigue intentándolo desde un piso social en Requena. La dana de octubre de 2024 inundó su vivienda de alquiler en Chiva, sus pertenencias y buena parte de la estabilidad que habían logrado.

Cuando Nancy y su hijo Brayan Alexander dejaron Colombia para instalarse en España buscaban oportunidades. Como tantas otras familias migrantes, empezaron de cero. Primero se establecieron en València, pero el elevado precio de los alquileres les obligó a buscar alternativas.

"Nos dijeron que en Chiva los alquileres eran más baratos y decidimos mudarnos allí", recuerda Nancy.

En junio de 2024 alquilaron un bajo por 650 euros al mes. La vivienda estaba prácticamente vacía. "No tenía muebles, solo algunos electrodomésticos básicos y armarios empotrados", explica. Para poder equipar la casa tuvo que pedir un préstamo. Compraron muebles, enseres y material informático para Brayan, que trabajaba como programador informático y dependía de sus ordenadores y equipos para desarrollar su actividad profesional.

Apenas cuatro meses después, todo desapareció.

La dana volvió a cambiar sus vidas para siempre

"No nos dio tiempo a recoger nada. Empezó a entrar mucha agua y tuvimos que subir al tercer piso para salvarnos. Allí pasamos toda la noche", relata.

Cuando pudieron regresar a la vivienda, el panorama era devastador. Los muebles habían quedado destruidos, los electrodomésticos inutilizados y los equipos informáticos de Brayan, arruinados por el agua y el barro.

"Solo pudimos rescatar algo de ropa que estaba en la parte más alta de los armarios. Intentamos limpiar, pero empezó a salir moho y tuvimos que tirarlo todo".

Madre e hijo se quedaron sin hogar y sin prácticamente ninguna de sus pertenencias.

El Ayuntamiento de Chiva los trasladó a un hotel habilitado como alojamiento temporal para las familias afectadas por las inundaciones. Sin embargo, los problemas apenas acababan de empezar.

Máquina de correr de su vivienda de Chiva afectada durante la dana de octubre de 2024. / Levante-EMV

Reclamar la fianza del piso

Según explica Nancy a este diario, el propietario de la vivienda les exigió el pago íntegro del alquiler correspondiente al mes de noviembre pese a que ya no podían residir en el inmueble.

"Nos pidió los 650 euros porque decía que necesitaba el dinero para arreglar el piso. Lo pagamos porque no sabíamos qué hacer".

La familia también tuvo que reclamar durante meses la devolución de la fianza de 1.300 euros. "Nos la fue devolviendo poco a poco después de insistir mucho". Mientras intentaban reconstruir sus vidas, comenzaron los trámites para solicitar ayudas por los daños sufridos. Fue entonces cuando surgió una situación que hoy sigue persiguiéndoles.

Las ayudas llegaron solo al propietario

Nancy asegura que el propietario les pidió fotografías de todos los bienes dañados. "Nos decía que le enviáramos las fotos porque iba a solicitar la indemnización del seguro y que luego nos repondrían las cosas. Le mandamos fotografías de todo: los muebles, la ropa, el ordenador de mi hijo, las cámaras y el resto de material perdido". La mujer afirma que el propietario les transmitió confianza y les aseguró que les ayudaría con todas las gestiones.

"Nos dijo que firmáramos el consentimiento, que él nos iba a ayudar en todo". Sin embargo, cuando madre e hijo presentaron sus propias solicitudes de ayuda, la respuesta fue inesperada. "Nos dijeron que había una doble solicitud y que ya se había concedido una ayuda para esa vivienda".

Según relata, la Generalitat rechazó posteriormente su petición al existir ya una ayuda aprobada para la propiedad. "El consistorio nos explicó que solo puede haber una solicitud por vivienda".

"Hace más de un año que no responde a nuestras llamadas"

La familia sostiene que las fotografías de sus pertenencias fueron utilizadas para justificar ayudas que finalmente no recibieron. "Nos prometió que nos daría 4.000 euros de los 6.000 que había cobrado. Esperamos porque creíamos en su palabra. Al final solo nos dio 2.000 euros".

Desde entonces, aseguran que la comunicación con el propietario se rompió por completo. "Hace más de un año que no responde a nuestras llamadas ni mensajes".

400 euros mensuales y discapacidad física del 53%

La situación económica de la familia es especialmente delicada.

Nancy trabaja actualmente limpiando viviendas durante unas pocas horas al día y percibe alrededor de 400 euros mensuales. Brayan, de 25 años, tiene reconocida una discapacidad física del 53 % y perdió las herramientas con las que desarrollaba su actividad profesional, programador informático.

"Para trabajar necesita ordenadores y cámaras. Perdió todo su material. Ahora tiene que volver a empezar para poder darse de alta otra vez como autónomo".

A la pérdida de ingresos se suma una deuda cercana a los 6.000 euros derivada del préstamo que solicitó para amueblar la vivienda que la dana destruyó. "Seguimos pagando cosas que ya no existen".

Su vivienda de Chiva afectada durante la dana de octubre de 2024. / Levante-EMV

"Queremos luchar por lo que es nuestro"

Finalmente, el Ayuntamiento de Chiva logró gestionarles una vivienda de alquiler social en Requena, donde residen actualmente. "El marzo hace un año que vivimos aquí. En Chiva no había pisos sociales disponibles y en el hotel ya no quedaban plazas".

"Queremos luchar por lo que es nuestro, tenemos derechos. Nosotros alquilamos esa vivienda sin muebles, perdimos nuestras cosas y sentimos que se aprovechó de nuestra situación y nos dijo que no nos va a dar nada".

Mientras reconstruyen poco a poco sus vidas desde Requena, madre e hijo continúan intentando esclarecer qué ocurrió con las ayudas vinculadas a los bienes que perdieron durante la catástrofe.