Inclusión
La activista Regina Martínez lidera el nuevo camino de la Tomatina hacia una fiesta más accesible para todos: "la cultura es un derecho que nos sigue faltando"
La fiesta internacional introduce un equipo de voluntarios formados para atender a personas con discapacidad física, intelectual o TEA, promoviendo el derecho a la cultura
La Tomatina de Buñol inicia este año un nuevo camino hacia una mayor inclusión de las personas con discapacidad. La iniciativa, presentada durante el acto oficial de lanzamiento de la fiesta, cuenta con la colaboración de Regina Martínez, activista y divulgadora por los derechos de las personas con discapacidad, conocida en redes sociales como @nimasnimano.
Natural de Buñol y comprometida desde hace años con la visibilización de la discapacidad, Martínez considera que la participación de este colectivo en los grandes eventos culturales sigue siendo una asignatura pendiente. Por ello, la posibilidad de trabajar junto al ayuntamiento para introducir medidas de accesibilidad en una de las fiestas más internacionales de España supone, según explica, un paso especialmente significativo.
"La cultura es un derecho que todavía nos sigue faltando desgraciadamente a muchas personas con discapacidad", señala. La activista recuerda además que este año coincide con el vigésimo aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad impulsada por Naciones Unidas, un marco que reconoce el acceso a la vida cultural y social en igualdad de condiciones.
"Es un trabajo diario"
La relación de Regina Martínez con la Tomatina no es nueva. En 2022, tras la pandemia, fue Reina de las Fiestas de Buñol y ya entonces visibilizó la discapacidad dentro de las celebraciones locales.
"Siempre he tenido muy presente la Tomatina. Ya intentamos dar algunos pasos para que las personas con discapacidad formaran parte de la fiesta, pero es un trabajo diario que hay que seguir haciendo", explica a Levante-EMV.
Aquellas primeras acciones han evolucionado ahora hacia un proyecto más amplio que busca facilitar la participación de personas con distintas necesidades de apoyo.
De una zona reservada a una fiesta más accesible
Hasta ahora, la Tomatina contaba con un espacio reservado para personas con movilidad reducida dentro del recinto. Este recurso se mantendrá, pero la principal novedad será la puesta en marcha de un programa de acompañamiento personalizado para asistentes con discapacidad.
Pulsera identificativa
La medida se articulará mediante una pulsera identificativa denominada "Más Accesible", que permitirá a los organizadores conocer previamente las necesidades específicas de cada participante y ofrecer el apoyo necesario antes y durante el evento.
"Ya no se trata solo de tener una zona reservada. Queremos que cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad pueda participar en la fiesta", destaca Martínez.
Equipo de voluntarios
Para ello, se creará un equipo de voluntarios que acompañará a quienes lo soliciten. Estos colaboradores recibirán formación específica y, cuando sea necesario, contarán con conocimientos relacionados con las distintas discapacidades para responder de manera adecuada a cada situación.
Atención a diferentes necesidades
La iniciativa no está dirigida únicamente a personas con discapacidad física o movilidad reducida. Según explica la activista, el objetivo es atender también a personas con discapacidad intelectual, trastornos del espectro autista (TEA) u otras condiciones que puedan requerir apoyo durante el desarrollo de la fiesta.
Si una persona con TEA solicita participar en la Tomatina, la organización podrá asignarle un voluntario preparado para acompañarla y ayudarla en función de sus necesidades concretas.
"Lo importante es que cualquier persona que quiera formar parte de la fiesta pueda hacerlo con las garantías y apoyos que necesite", afirma.
El número de voluntarios dependerá de las solicitudes recibidas, ya que el dispositivo se adaptará a la demanda existente para ofrecer una atención personalizada.
Un primer paso con mucho recorrido por delante
Martínez reconoce que convertir la Tomatina en un evento completamente accesible es un objetivo complejo y que requerirá tiempo. Por ello prefiere hablar de una fiesta "más accesible" en lugar de una fiesta plenamente accesible.
"Queda muchísimo por hacer, pero cada paso cuenta", asegura. "Hablamos de derechos y de ocupar espacios que también nos pertenecen".
Con esta iniciativa, Buñol abre una nueva etapa en la evolución de su fiesta más universal, incorporando la accesibilidad y la inclusión como valores que aspiran a formar parte de la identidad de la Tomatina del futuro.
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