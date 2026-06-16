El IV Mercado de la Cereza de Zarra confirma su consolidación turística y económica

El Ayuntamiento de Zarra ha realizado un balance muy positivo del IV Mercado de la Cereza, celebrado recientemente en el municipio, una edición que ha confirmado el crecimiento y consolidación de esta cita como uno de los principales acontecimientos turísticos, económicos y culturales del Valle de Ayora-Cofrentes y del interior de la Comunitat Valenciana.

Desde el consistorio destacan especialmente la elevada participación registrada durante las tres jornadas de celebración, la importante repercusión para la economía local y la excelente respuesta obtenida por parte de productores, comerciantes, asociaciones y visitantes.

Uno de los datos más significativos ha sido la comercialización de alrededor de 3.500 kilos de cereza durante el fin de semana del 5 al 7 de junio. Algunos de los siete productores locales participantes coinciden en valorar muy positivamente, "una campaña marcada por la calidad excepcional del fruto y por el interés mostrado por los consumidores, consolidando la cereza de Zarra como uno de los productos agrícolas más reconocidos del territorio".

Productos locales

El alcalde, Raúl Martínez, ha destacado, que los resultados obtenidos, confirman la buena salud de una iniciativa que nació para apoyar al sector agrícola local y su repercusión económica en el municipio. Para Martínez, “el Mercado de la Cereza se ha convertido en una herramienta de promoción fundamental. Cada edición demuestra que el mundo rural tiene mucho que ofrecer cuando se apuesta por el producto local, las tradiciones y la colaboración de todo un pueblo”.

La gastronomía volvió a ocupar un lugar destacado dentro de la programación, con una amplia oferta de productos locales elaborados por el Bar Iván, Bar Paquete, la Carnicería Maria Rosa y la Cervecería de Zarra, así como talleres dedicados a la elaboración de recetas tradicionales como el turrón de grullos o el licor de cereza, iniciativas que permitieron acercar el patrimonio culinario zarrino a cientos de visitantes.

Visitantes del IV Mercado de la Cereza de Zarra. / A. Zarra

Apuesta por la cultura y tradiciones populares

Junto al componente agrícola y gastronómico, el mercado volvió a apostar por la cultura y las tradiciones populares. El Salón de Plenos acogió durante todo el fin de semana una exposición del pintor ayorino José Manuel Micó Miravalles, una propuesta que despertó un notable interés y que contribuyó a enriquecer la programación del evento.

Asimismo, las actuaciones musicales, los grupos de danza tradicional, las actividades infantiles, los talleres y la participación de numerosas asociaciones contribuyeron a convertir el Mercado de la Cereza en un espacio de convivencia abierto a todos los públicos.

Entre los momentos más destacados de esta edición figura la participación del Grup de Ball Ronda d’Aldaia, acompañado por la Rondalla Arraïls y el Xiquet de Burjassot. Su actuación permitió reforzar los lazos de hermanamiento entre ambos municipios surgidos tras la solidaridad demostrada por Zarra tras la dana de 2024.

La programación contó además con la colaboración de entidades como la Unión Musical Santa Ana, el Coro de la Hoz, las Confrentinas Bailadoras, las Mujeres Rurales y la Asociación de Personas con Discapacidad AFADIVAC, reflejando el carácter inclusivo y participativo que ha caracterizado esta cuarta edición.

Con los resultados obtenidos en esta cuarta edición, el primer edil habla de la consolidación del Mercado de la Cereza y "una de las principales citas de promoción del producto local y del desarrollo rural del interior valenciano, reforzando además la imagen de Zarra como destino turístico ligado a la naturaleza, la gastronomía y las tradiciones", remarca.