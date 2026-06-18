Cheste impulsa una inversión de cuatro millones para modernizar y asegurar el suministro de agua

El Ayuntamiento de Cheste ha dado luz verde a los documentos que marcarán el futuro del abastecimiento de agua en el municipio. El pleno aprobó por unanimidad el Estudio de Viabilidad Económico-Financiera, el Plan de Inversiones y la Estructura de Costes que servirán de base para el nuevo contrato de gestión integral del agua, una actuación que contempla cerca de cuatro millones de euros en inversiones.

La iniciativa busca transformar el actual sistema de suministro mediante la conexión de infraestructuras que hasta ahora operaban de forma independiente, además de incorporar nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia y el control de la red.

"Oportunidad histórica"

El alcalde de Cheste, José Morell, ha subrayado que "se trata de una oportunidad histórica para transformar el servicio, conectando infraestructuras que hasta ahora funcionaban de manera independiente y permitiendo una gestión más eficiente y en tiempo real". Asimismo, destacó que el proyecto "apuesta por la sostenibilidad, incluyendo el uso de energía solar para la extracción de agua, todo ello sin que suponga un incremento en el recibo".

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, David Pujals, señaló que "este plan permite avanzar hacia un servicio más eficiente, resiliente y adaptado a los retos ambientales actuales y futuros, con una clara apuesta por la sostenibilidad y el uso responsable del agua".

Interconexión de depósitos y nuevas tecnologías

Entre las principales actuaciones previstas figura la interconexión de los depósitos del polígono industrial y del núcleo urbano, una medida que permitirá integrar redes actualmente separadas y mejorar tanto la garantía de suministro como la capacidad de respuesta ante incidencias.

El plan también contempla la implantación de sistemas de telelectura y telecontrol para optimizar la gestión de la red, detectar fugas con mayor rapidez y monitorizar en tiempo real el funcionamiento de las instalaciones.

Las inversiones se ejecutarán a través de un contrato de concesión con una duración de 25 años, con el objetivo de consolidar un modelo de gestión más moderno, sostenible y preparado para afrontar las necesidades futuras del municipio.