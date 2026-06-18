Los residentes de una urbanización de Siete Aguas reclaman soluciones ante el deterioro tras la dana

Los residentes de una pequeña urbanización situada en la partida Avellán, en la zona de Los Prados, en Siete Aguas, han denunciado la situación de "abandono" en la que aseguran encontrarse tras los graves daños provocados por la dana de 2024, que afectó de forma significativa tanto al suministro de agua potable como al acceso a las viviendas.

Según explican los vecinos, la urbanización cuenta con unas 55 referencias catastrales y alrededor de una veintena de residentes empadronados en el municipio. A ello se suma la presencia de un centro religioso con 17 personas censadas y visitantes puntuales que, en determinados fines de semana, pueden alcanzar hasta 200 personas.

Uno de los principales problemas que denuncian es la destrucción del sistema de abastecimiento de agua potable, que estaba ubicado junto al río Buñol. Los afectados aseguran que la dana “arrasó por completo” las instalaciones, incluidas bombas, caseta de suministro e incluso la torre eléctrica, de la que, según relatan, no quedó rastro.

Actualmente, explican, se ven obligados a utilizar una solución provisional consistente en una tubería de 40 milímetros instalada de forma precaria sobre el cauce del río y entre vegetación. Una medida que califican de “irregular” pero que ha sido la única alternativa para garantizar el suministro básico.

Uno de los tramos de acceso al centro religioso en término municipal de Siete Aguas. / Levante-EMV

Un único acceso “vulnerable” desde 1957

A esta situación se suma el problema de accesibilidad. Los vecinos denuncian que la urbanización cuenta únicamente con un punto de entrada: una pasarela instalada en 1957 tras una antigua riada que destruyó el puente original.

Los residentes advierten de que esta pasarela se encuentra a muy baja altura respecto al cauce del río, lo que provoca que cualquier episodio de lluvias intensas pueda dejar incomunicada la urbanización. Según relatan, en episodios recientes el agua ha alcanzado niveles muy próximos a la estructura, comprometiendo su seguridad.

Además, la dana de 2024 habría agravado el deterioro de los laterales de la pasarela, que quedaron socavados. Aunque se realizaron trabajos puntuales de relleno con zahorra, los vecinos aseguran que este material es arrastrado de nuevo en cuanto se producen lluvias de cierta intensidad, dejando nuevamente el acceso en condiciones precarias.

También alertan del estado del tramo de carretera posterior al puente, único vial de entrada y salida, que discurre pegado al río en varios puntos. Denuncian que el firme presenta zonas en las que el asfalto está deteriorado “por debajo”, lo que, según indican, podría provocar hundimientos en caso de nuevas crecidas.

Riesgo de incomunicación en episodios de lluvia

Los afectados señalan que esta situación supone un riesgo de incomunicación. En este sentido, aseguran que incluso servicios de transporte que acuden ocasionalmente a la zona han optado por detenerse antes del puente, debido a la inseguridad del paso.

En concreto, mencionan que autobuses que trasladan visitantes al centro religioso instalado en la zona han llegado a obligar a los pasajeros a bajarse antes del acceso, ya que los conductores no consideran seguro cruzar la pasarela.

Carretera en el término municipal de Siete Aguas. / Levante-EMV

Falta de actuaciones y petición a las administraciones

Los residentes afirman que han trasladado la situación a distintas administraciones sin que, hasta el momento, se hayan ejecutado actuaciones definitivas. Lamentan que las respuestas recibidas apunten a que serían los propios vecinos quienes deberían asumir el coste de las reparaciones, algo que no descartan, pero que consideran insuficiente sin una implicación institucional.

“No nos negamos a pagar, pero entendemos que las administraciones deberían al menos coordinar la solución o indicarnos cómo proceder”, explican.