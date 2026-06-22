Buñol, un destino con banda sonora propia

Cintillo Premios Turismo 2026 / ED

Hablar de Buñol es hacerlo de un municipio que ha sabido convertir la música en una de sus principales señas de identidad y en un poderoso atractivo turístico. Más allá de su reconocimiento internacional por la Tomatina, la localidad de la Hoya de Buñol-Chiva ha construido durante décadas un sólido proyecto cultural en torno a la actividad musical que hoy la sitúa como un referente dentro y fuera de la Comunitat Valenciana. Una trayectoria que explica su reconocimiento en los II Premios Turismo de Levante-EMV con el galardón al Mejor Destino Turístico Musical.

La música forma parte del ADN de Buñol. Pocas poblaciones de su tamaño pueden presumir de contar con una tradición bandística tan arraigada y con dos sociedades musicales de prestigio internacional como la Sociedad Musical La Artística y el Centro Instructivo Musical La Armónica. Ambas entidades, centenarias y profundamente vinculadas a la vida social del municipio, han contribuido a forjar una cultura musical que trasciende generaciones y que se vive con intensidad durante todo el año.

El peso de estas agrupaciones ha convertido a Buñol en una auténtica cantera de músicos y en un destino de referencia para los amantes de las bandas, la formación musical y los grandes conciertos. A ello se suma una programación cultural constante que atrae a visitantes de distintos puntos de España y del extranjero, generando un flujo turístico que encuentra en la música una experiencia diferenciadora y de calidad.

El auditorio de San Luis acogerá este verano una nueva edición del ‘Mano a Mano’. / ED

Uno de los grandes exponentes de esta apuesta es el festival internacional Mano a Mano, una cita que cada verano congrega a miles de personas y que constituye uno de los acontecimientos bandísticos más importantes del país. El singular enfrentamiento musical entre La Artística y La Armónica convierte el auditorio de San Luis en un escenario único donde la excelencia interpretativa, la pasión y el sentimiento local se unen para ofrecer un espectáculo difícil de encontrar en otros destinos.

La música también se integra en el patrimonio, en las fiestas y en la propia imagen de la localidad. El visitante descubre una población que respira cultura en sus calles, que presume de sus músicos y que ha sabido utilizar este legado como elemento de promoción turística. No se trata únicamente de asistir a un concierto, sino de conocer una comunidad que ha hecho de la música una forma de entender su historia y su presente.

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El premio al Mejor Destino Turístico Musical pone en valor décadas de esfuerzo colectivo y reconoce a un municipio que ha logrado algo al alcance de muy pocos: convertir la música en un motivo para viajar, descubrir y regresar.