Comienzan las obras de la CV-425 con un corte de tres semanas en la carretera que une Buñol y Alborache

La Diputación de Valencia inicia este lunes la fase más compleja de las obras de modernización de la CV-425, la carretera que conecta Buñol y Alborache. Se trata de una actuación estratégica para la movilidad de la Hoya de Buñol, que acumula una inversión cercana a los ocho millones y que transformará por completo una de las principales vías de comunicación de la comarca.

Para ejecutar esta etapa de los trabajos será necesario cortar temporalmente la circulación durante tres semanas. Según explica la diputada de Carreteras, Reme Mazzolari, esta medida estaba contemplada desde el inicio del proyecto, ya que las actuaciones previstas requieren intervenir directamente sobre la plataforma de la carretera.

"Estaba prevista desde el inicio de las obras porque en algunas zonas de trabajo, la carretera va a desaparecer literalmente para sustituirla por las nuevas soluciones constructivas que supondrán un antes y un después en las conexiones por carretera de la comarca".

Mazzolari ha reconocido el impacto que tendrá el cierre temporal sobre la ciudadanía y la actividad económica de la zona, aunque ha subrayado la importancia de la actuación para mejorar la seguridad y la movilidad futura.

"Somos plenamente conscientes de las molestias que supondrá para vecinos, trabajadores y empresas de la zona, pero también de que el resultado compensará ampliamente este esfuerzo colectivo. Estamos transformando una carretera que presentaba importantes limitaciones de seguridad en una infraestructura moderna, más segura y preparada para las necesidades de movilidad de las próximas décadas".

La diputada ha recordado además que la institución provincial ha coordinado durante los últimos meses los trabajos con los ayuntamientos afectados, la Generalitat, el Ministerio de Transportes y la EMTRE para minimizar las afecciones derivadas del corte. "Se desplegará un equipo de personas sobre el terreno para orientar a los conductores durante los primeros días del corte".

Tres actuaciones clave para eliminar puntos peligrosos

Las obras se centrarán en tres intervenciones principales. La primera se desarrollará en el entorno del barranco del Conde, donde se construirá un nuevo paso inferior para conectar la urbanización Fuente del Mico con el futuro itinerario ciclopeatonal. Los trabajos obligarán a demoler parte de la calzada para instalar los grandes elementos estructurales que conformarán el paso.

En esta misma zona también se ampliará el pontón existente y se colocará una nueva pasarela metálica destinada a salvar un desnivel superior a los siete metros. La estructura, ya fabricada, será instalada mediante grúas de gran tonelaje que operarán directamente sobre la carretera.

La segunda actuación se llevará a cabo entre el puente del río Buñol y la papelera del Turche. Allí se corregirá un cambio de rasante que actualmente reduce de forma significativa la visibilidad de los vehículos que acceden desde caminos y accesos laterales, uno de los puntos más sensibles del trazado desde el punto de vista de la seguridad vial.

Por último, se ampliará el puente sobre el río Juanes para adaptarlo a la nueva configuración de la carretera y mejorar su funcionalidad.

Una carretera adaptada a las necesidades futuras

La remodelación permitirá dotar a la CV-425 de una plataforma más amplia, arcenes de un metro de anchura y sistemas de contención adaptados a la normativa vigente. Además, mejorará las condiciones de circulación para vehículos, ciclistas y peatones, reforzando la seguridad vial y favoreciendo una movilidad más sostenible entre ambos municipios.

Para acortar al máximo los plazos de ejecución, la Diputación ha previsto jornadas intensivas de trabajode lunes a sábado, entre las siete de la mañana y las diez de la noche.

Paralelamente, se han acondicionado los itinerarios alternativos mediante actuaciones de ensanche y mejora de la plataforma, además de la construcción de cunetas de seguridad que facilitarán el cruce de vehículos en los tramos más estrechos.

La coordinación con la EMTRE permitirá también reducir el impacto del tráfico pesado durante el periodo de cierre. La entidad metropolitana desviará parte de los residuos destinados al vertedero de Dos Aguas hacia otras instalaciones y reducirá los movimientos diarios de camiones de los habituales 75-80 a una cifra estimada de entre 45 y 50, concentrando además buena parte de estos desplazamientos en horario nocturno.

Compensación ambiental y mejora forestal

El proyecto incorpora asimismo medidas ambientales para compensar las cerca de 4.000 toneladas de CO2 asociadas a la ejecución de las obras. La Diputación desarrollará tratamientos silvícolas y actuaciones de mejora forestal en unas 60 hectáreas de monte próximas a urbanizaciones dispersas, reforzando la prevención de incendios y la conservación de los espacios naturales.

Además, la actuación ha permitido clausurar un vertedero irregular ubicado en el término municipal de Alborache, contribuyendo a mejorar tanto el paisaje como las condiciones ambientales del corredor.