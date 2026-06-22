La CV-425 se cierra y el tráfico pesado satura nuevas rutas urbanas y comarcales entre Buñol y Alborache

La entrada en vigor del corte de la carretera CV-425 entre Buñol y Alborache continúa generando preocupación en la comarca, especialmente por el desvío de vehículos pesados y camiones de recogida de residuos hacia carreteras y núcleos urbanos que hasta ahora no soportaban este volumen de tráfico.

Las crítica se han intensificado en la últimas horas desde diferentes ámbitos políticos y vecinales. El PSPV de Buñol ha mostrado públicamente su apoyo a las quejas surgidas en Alborache por el posible incremento del paso de camiones vinculados al transporte de residuos.

"El alcalde de Alborache no quiere que pasen los camiones de basura por su pueblos y le entendemos perfectamente. Toda nuestra solidaridad. Exactamente la misma que recibimos nosotros cuando el problema era de Buñol, que el ayuntamiento reparta mascarillas FFP2 para los olores, insector y toda la fauna acompañante, circunvalación ya", señalaron los socialistas de Buñol a través de las redes sociales.

Las carreteras señalizadas afectadas por el corte y la vía alternativa, la CV-427. / Levante-EMV

Reunión previa

Antes de la entrada en vigor del cierre, prevista para este lunes 22 de junio, alcaldes de la comarca y técnicos del área de Carreteras de la Diputación mantuvieron una reunión para concretar los detalles de la actuación.

Desde el Ayuntamiento de Macastre trasladaron tranquilidad respecto a la circulación por algunos de los itinerarios alternativos habilitados.

"El único problema es controlar el paso para evitar problemas. Desde Alborache a Macastre el tráfico será normal", señalaba el alcalde de Macastre, Vicente Montó, en declaraciones a Levante-EMV.

Las carreteras señalizadas afectadas por el corte y la vía alternativa, la CV-427. / Levante-EMV

El PSPV de Alborache pide explicaciones

Mientras tanto, el PSPV de Alborache ha elevado el tono de sus críticas y ha advertido de las posibles consecuencias que puede tener el cierre para la movilidad de la comarca. "El corte deja a media comarca incomunicada", afirman desde la formación a este diario.

Los socialistas han registrado una batería de preguntas dirigidas al equipo de gobierno municipal para conocer las medidas previstas ante el incremento de tráfico pesado que atravesará el municipio durante las próximas semanas. Entre otras cuestiones, preguntan "qué ruta alternativa ha previsto el equipo de gobierno para el tráfico de gran tonelaje y camiones de recogida de residuos durante el cierre de la CV-425 a partir del 22 de junio", si "se ha realizado un informe de seguridad vial sobre el impacto del desvío por el casco urbano y zonas con aceras estrechas o en mal estado" y "qué medidas urgentes se van a adoptar para garantizar la seguridad de peatones y vehículos ante el incremente de tráfico pesado por calles del municipio".

La vía alternativa alrededor de Buñol, la CV-427. / Levante-EMV

Asimismo, cuestionan "por qué no se ha informado al grupo municipal PSPV-PSOE y vecinos/as una solución alternativa antes del cierre tal y como ya solicitamos en un anterior registro de entrada".

Las críticas llegan en un contexto de creciente preocupación por el impacto que el cierre temporal de la CV-425 puede tener sobre la movilidad diaria de miles de vecinos de municipios como Buñol, Alborache, Macastre, Yátova o Dos Aguas, así como sobre la circulación de vehículos pesados vinculados al transporte de residuos procedentes del área metropolitana de Valencia.

Dificultades de comunicación

El alcalde de Yátova, Miguel Tórtola, reconoce que el cierre está generando molestias en toda la comarca, aunque considera que la situación se está desarrollando dentro de lo previsto. "De momento bien con todos los inconvenientes que hay", señala. El primer edil recuerda que la Hoya de Buñol-Chiva presenta históricamente dificultades de comunicación y que el corte "perjudica de lleno a muchos municipios". No obstante, defiende la necesidad de ejecutar las obras: "Hay que hacerlo y bien. Lo llevaremos lo mejor que podamos y ya está. No nos queda otra". Tórtola también confía en que los trabajos finalicen en el plazo comprometido y destaca que "está todo correcto y en orden", aunque espera que "no se alargue mucho".

7.000 vehículos al día

El alcalde subraya que por la CV-425 circulan habitualmente alrededor de 7.000 vehículos al día y que el impacto se ve agravado por la llegada del verano, cuando aumenta la población de segunda residencia en municipios como Yátova, Macastre, Alborache o Dos Aguas. Además, señala que los desvíos están suponiendo entre 15 y 20 minutos más de trayecto y recalca la importancia de mantener un dispositivo sanitario permanente durante las obras. "Si hay un problema grave es primordial contar con el SAMU 24 horas", afirma, al tiempo que reconoce que "mucha gente nos ha expresado su malestar" por las afecciones derivadas del cierre temporal de la carretera.