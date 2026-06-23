Yátova restringe el acceso a la Cueva de las Palomas por actos vandálicos y masificación

El Ayuntamiento de Yátova ha anunciado la restricción del acceso al paraje natural de la Cueva de las Palomas a partir del 22 de junio, una medida con la que solo podrán acceder vecinos del municipio en el desarrollo de sus actividades habituales y las personas propietarias de terrenos o inmuebles en la zona.

Según la notificación municipal, el cierre de la carretera de acceso responde a la necesidad de preservar el entorno natural, mantener las instalaciones en buen estado y garantizar el orden en un espacio especialmente sensible. El consistorio advierte, además, de que el incumplimiento de esta normativa podrá ser sancionado conforme a lo establecido en la ordenanza municipal, subrayando que el objetivo es asegurar la conservación de uno de los parajes más valiosos del municipio.

"Barbaridad de daños"

El alcalde de Yátova, Miguel Tórtola, ha explicado en declaraciones a Levante-EMV que la decisión no ha sido sencilla, pero que responde a una situación que considera insostenible en los últimos meses. "Tomar la decisión ha costado mucho. No gusta nuestro paraje natural y la gente no lo disfruta porque están haciendo un muy mal uso de él. Destrozando instalaciones, una barbaridad de daños", señala el primer edil.

Tórtola asegura que el espacio se ha visto sometido a una fuerte presión de visitantes, especialmente durante los fines de semana y la época estival, lo que ha derivado en problemas de masificación y seguridad. "Se ha masificado y hay riesgo de alerta tres con incendios y solo hay una carretera con un único sentido. Es mucho riesgo meterse ahí dentro si hay alguna incidencia. No es un capricho de nadie cerrarlo", afirma.

Actos vandálicos y vertidos en el paraje de la Cueva de las Palomas de Yátova. / Levante-EMV

El alcalde insiste en que la medida responde a criterios de seguridad y prevención ante posibles emergencias en un enclave con una única vía de entrada y salida. "Se ha cortado el acceso por si hay riesgo de incendios. Es muy difícil salir de ahí, es solo un camino. Y la gente tiene que entenderlo", añade.

Según el consistorio, durante los últimos fines de semana se han registrado aforos superiores al millar de personas, lo que ha dificultado el control del entorno y ha incrementado la presión sobre las instalaciones. "La afluencia de personas, 1.000 o más de 1.000 durante el fin de semana, y más ahora en la época estival", señala Tórtola, quien apunta que la Guardia Civil ha tenido que intervenir para informar a algunos usuarios sobre la nueva regulación. "La mayoría sí lo entiende", añade.

Destrozo en uno de los baños del paraje de las Cuevas de las Palomas en Yátova. / Levante-EMV

"Se nos está yendo de las manos"

El alcalde denuncia además la existencia de actos vandálicos en el paraje, con daños en infraestructuras municipales recientemente instaladas o reformadas. "Se nos está yendo de las manos. No es un capricho, es una decisión muy meditada y pensando en la seguridad de esas personas", subraya.

Entre los desperfectos, el primer edil menciona la rotura de duchas y la destrucción de un baño adaptado para personas con discapacidad, lo que ha generado especial indignación en el consistorio. "Este municipio tiene una inversión muy importante para este paraje, somos muy pequeños. Han hecho muchos destrozos, han roto las duchas, han destrozado todo", lamenta.

Tórtola señala que la problemática está vinculada en gran parte a visitantes externos al municipio y no tanto a la población local. "La gente de fuera del pueblo es quien hace estos actos vandálicos. Es el turismo que viene últimamente, es una barbaridad. No todos son así, hay familias conscientes, pero la gran mayoría no lo es", afirma.

Destrozo en uno de los baños del paraje de las Cuevas de las Palomas en Yátova. / Levante-EMV

"La Guardia Civil denunciará a quien vaya"

El consistorio confía en que la medida ayude a frenar el deterioro del entorno y a concienciar sobre el uso responsable del espacio natural. "La Guardia Civil denunciará a quien vaya. Hay que ponerle remedio, y la gente tiene que mentalizarse", concluye el alcalde.