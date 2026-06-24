Alborache y la Diputación acuerdan reducir y regular el tráfico de camiones durante las obras de la CV-425

El Ayuntamiento de Alborache y la Diputación de Valencia han acordado una serie de medidas para minimizar las afecciones derivadas del paso de camiones por el municipio durante las obras de la CV-425, una situación que había generado preocupación entre vecinos y grupos políticos en los días previos al inicio del corte de la carretera.

Según ha informado el consistorio, responsables municipales han mantenido una reunión de trabajo con la diputada de Carreteras, Reme Mazzolari, para abordar las consecuencias del cierre temporal de la vía que conecta Buñol y Alborache, una actuación que obliga a desviar parte del tráfico pesado por otras rutas de la comarca.

Tras el encuentro, ambas administraciones han acordado la reducción del número de camiones que atravesarán el municipio, así como la limitación de los horarios de paso para disminuir las molestias a los vecinos.

Vigilancia de tráfico

Además, se reforzará la vigilancia del tráfico con el objetivo de prevenir incidencias y mejorar la seguridad vial durante las próximas semanas. Entre las medidas previstas también figura la regulación del tránsito mediante semáforos en determinados puntos del recorrido para facilitar una circulación más ordenada y segura.

El acuerdo contempla igualmente actuaciones de baldeo y limpieza periódica de la travesía urbana para reducir las molestias derivadas del aumento del tráfico pesado.

Desde el Ayuntamiento de Alborache destacan que estas actuaciones buscan compatibilizar el desarrollo de unas obras consideradas necesarias con la calidad de vida de los residentes. "Seguimos trabajando para que Alborache sea un pueblo más seguro, más limpio y más tranquilo para todos", ha señalado el consistorio.

Camiones de gran tonelaje

Las medidas llegan después de varios días de debate sobre las consecuencias del corte de la CV-425. Tanto vecinos como representantes políticos habían expresado su preocupación por el posible incremento de camiones de gran tonelaje atravesando el casco urbano, especialmente los vinculados al transporte de residuos procedentes del área metropolitana de Valencia.

De hecho, el PSPV de Alborache había reclamado información sobre las rutas alternativas previstas, los informes de seguridad vial y las medidas de protección para peatones y conductores ante el aumento del tráfico pesado. Con los acuerdos alcanzados entre el ayuntamiento y la Diputación, ambas administraciones tratan ahora de reducir el impacto de una situación que afectará a la movilidad de buena parte de la comarca durante las próximas tres semanas.