La Diputación colocará una pasarela metálica esta semana en un tramo de las obras de la CV-425 entre Buñol y Alborache

La Diputación de Valencia completa la primera semana del corte temporal de la CV-425 entre Buñol y Alborache con los trabajos "dentro del plazo previsto y sin incidencias relevantes" en el funcionamiento general del dispositivo de movilidad habilitado durante esta fase de las obras, indicaba la entidad provincial.

El área provincial de Carreteras que dirige la vicepresidenta segunda, Reme Mazzolari, realiza un balance positivo y prudente de los primeros días de corte, en los que se han ejecutado los trabajos previstos en los principales puntos de actuación y "se mantiene la planificación establecida" para completar en tres semanas la fase más compleja de la transformación de esta carretera.

Durante esta primera semana se ha avanzado en los tres grandes tajos que justifican el corte temporal de la CV-425, una medida necesaria para ejecutar actuaciones incompatibles con el mantenimiento del tráfico abierto.

En el entorno del Mico y del barranco del Conde, uno de los puntos de mayor complejidad técnica de toda la obra, ya se han colocado los marcos del nuevo paso inferior, se ha realizado el relleno del trasdós y se ha ejecutado la losa de apoyo sobre los marcos y sobre el pontón existente. Además, se trabaja ya en la colocación de las prelosas y en el armado necesario para conformar el tablero de las nuevas estructuras.

Obras en la CV-425, la carretera que une Buñol y Alborache. / Diputación de Valencia

Actuación en el puente sobre el río Juanes

En el puente sobre el río Juanes, la ampliación prevista está ya preparada para recibir la zahorra, por lo que este tajo avanza incluso por delante de la planificación inicial. Esta intervención permitirá adaptar la estructura a la nueva sección de la carretera y mejorar las condiciones de seguridad de la vía.

Por su parte, en el tramo situado entre el puente del río Buñol y la papelera del Turche, donde se corregirá un cambio de rasante que actualmente limita la visibilidad, ya se ha habilitado un desvío paralelo a través de lo que será el futuro carril bici, regulado mediante semáforos. Los trabajos se centran ahora en la compactación de las ampliaciones laterales necesarias para corregir este punto del trazado.

Mazzolari ha agradecido “la responsabilidad de los vecinos, trabajadores, empresas y conductores que están utilizando las vías alternativas y atendiendo las indicaciones del dispositivo habilitado”. La diputada ha señalado que “la colaboración ciudadana está siendo clave para que la movilidad funcione de forma ordenada dentro de las molestias propias de una obra de esta envergadura”.

La responsable provincial ha destacado que el desarrollo de esta primera semana confirma que "la planificación previa, la mejora de los itinerarios alternativos y la coordinación con los municipios están permitiendo afrontar el corte sin incidencias relevantes". No obstante, ha recordado que "todavía quedan días de trabajo por delante y que la Diputación mantendrá el seguimiento del dispositivo durante todo el período de corte".

Obras en la CV-425, la carretera que une Buñol y Alborache. / Diputación de Valencia

La pasarela, prevista para esta semana

Esta semana está previsto continuar con el ferrallado y el hormigonado del tablero de las estructuras del entorno del Mico, así como con la ejecución de los zunchos para las nuevas barreras de seguridad. Si no se producen incidencias, a finales de semana está prevista la llegada y colocación de la pasarela metálica, "uno de los hitos más relevantes de esta fase de las obras", indican desde el ente provincial.

“Estamos en la fase más incómoda, pero también en la más decisiva de una actuación que va a transformar la CV-425. El esfuerzo de estas semanas permitirá dejar una carretera más segura, más ancha, con mejores condiciones de visibilidad y preparada para las necesidades de movilidad de las próximas décadas”, ha concluido Mazzolari.