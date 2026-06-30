Finalizan las obras de recuperación del río Buñol para reducir el riesgo de avenidas

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha concluido las obras de emergencia ejecutadas en varios afluentes del río Magro, entre ellos los ríos Buñol, Mijares y Juanes, con el objetivo de reparar los daños ocasionados por la dana de 2024 y mejorar la capacidad de respuesta de estos cauces ante futuras crecidas.

Las actuaciones, incluidas en el Lote B de las obras de emergencia de la cuenca del Magro, han supuesto una inversión de 3,5 millones y se han desarrollado en los términos municipales de Alborache, Buñol, Turís y Yátova.

La intervención ha priorizado la recuperación de las zonas más afectadas respetando la dinámica natural de los cauces y reforzando su resiliencia frente a nuevos episodios de inundación. Buena parte de los trabajos se han concentrado en el municipio de Buñol, donde la avenida provocó importantes daños tanto en el entorno urbano como en caminos y pistas.

Mayor seguridad y capacidad hidráulica en la Poza Paraíso

Uno de los puntos donde se ha actuado con mayor intensidad ha sido la Poza Paraíso. La riada, que alcanzó un caudal estimado de 1.500 metros cúbicos por segundo, destruyó parte de las instalaciones de una empresa papelera situadas junto al cauce. “Hemos demolido parte de estas edificaciones porque dificultaban el flujo del agua”, comenta el director de los trabajos, Joaquín Recasens.

Además de retirar estas construcciones, la CHJ ha eliminado grandes bloques de roca que alteraban el comportamiento del río. “Se han retirado por completo porque su presencia alteraba el comportamiento hidráulico del cauce y provocaba remolinos y turbulencias que afectaban a la seguridad del entorno”, explica.

Las obras también han incluido la construcción de dos muros de escollera, de mayor altura en la margen derecha, para incrementar la protección de los edificios próximos y mejorar la capacidad hidráulica del cauce. La actuación se ha diseñado a partir de los modelos hidráulicos elaborados por la Universidad Politécnica de Valencia.

“Los datos señalan que reducimos la altura del agua y, ante un escenario similar al del 29 de octubre de 2024, el agua no llegaría a la población y los daños serían mucho menores en los edificios que lindan con el cauce”, destaca Recasens.

Asimismo, se ha estabilizado un talud situado en la margen izquierda del río, una actuación especialmente compleja debido a las dificultades de acceso al enclave.

Poza Paraíso. / CHJ

El río Juanes duplica su capacidad junto a la Cueva del Turche

Otra de las actuaciones destacadas se ha llevado a cabo en el río Juanes, en el acceso a la Cueva del Turche, donde se ha duplicado la sección del cauce para mejorar su capacidad hidráulica.

Para conseguirlo, se han eliminado construcciones y otros elementos artificiales que obstaculizaban el paso del agua.

“Con estas intervenciones conseguimos ampliar el cauce anterior. Además, sustituimos los muros artificiales de hormigón por taludes de tierra que afianzan la seguridad y mejoran el entorno natural”, explica Recasens.

Las obras también contemplan trabajos de restauración ambiental mediante la eliminación de especies invasoras, como la caña, y la plantación de vegetación autóctona. Además, se ha acondicionado un sendero peatonal y se han instalado dos pasarelas de madera que facilitan el acceso a la cascada y mejoran la seguridad de los visitantes.

Escollera río Buñol. / CHJ

Un azud más eficiente y adaptado al ecosistema

En el río Magro, la Confederación ha reconstruido el azud de la Comunidad de Regantes de los Hondos de Turís, una infraestructura clave para el regadío tradicional.

El nuevo diseño incorpora una escala para peces que favorecerá el desplazamiento de la fauna piscícola y una compuerta inteligente que permitirá compatibilizar el mantenimiento del caudal ecológico con las necesidades de riego.

Además, el azud contará con un medidor de nivel y una cámara de vídeo integrados en el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), lo que permitirá disponer de información en tiempo real sobre el comportamiento del río.