Buñol mantiene cerrada la Cueva Turche hasta abril de 2027 y advierte de sanciones económicas

El Ayuntamiento de Buñol ha recordado que la Cueva Turche continúa cerrada al público y que el acceso al paraje y a sus zonas aledañas sigue prohibido hasta abril de 2027. El consistorio insiste en que la finalización de las actuaciones de emergencia ejecutadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar no implica la reapertura del enclave, que permanece clausurado por motivos de seguridad y conservación.

El cierre se mantiene en cumplimiento de la Resolución nº 532, de 17 de abril de 2025, y, según recuerda el consistorio, no se permitirá el acceso hasta que concluyan todas las actuaciones previstas y se comunique oficialmente cualquier modificación de la situación.

La alcaldesa de Buñol, Virginia Sanz, ha insistido en que “la Cueva Turche sigue cerrada y el acceso no está permitido”. “Sabemos que es uno de los espacios naturales más queridos de nuestro municipio y también uno de los más visitados, pero ahora mismo la prioridad es garantizar la seguridad de las personas y proteger el entorno”, ha señalado.

Mientras tanto, el ayuntamiento continúa desarrollando las actuaciones incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “Senda Verde”, destinadas a recuperar el acceso al paraje tras los daños ocasionados por la dana de 2024. Los trabajos contemplan la estabilización de taludes, la rehabilitación de escaleras y caminos, la mejora del sistema de evacuación de aguas, el refuerzo de muros deteriorados y la aplicación de soluciones de bioingeniería para favorecer la recuperación ambiental del entorno.

La concejala de Turismo, Lucía Villar, ha explicado que “el objetivo no es abrir la Cueva Turche de cualquier manera, sino recuperarla con garantías”. “Estamos trabajando para que este espacio pueda volver a disfrutarse en el futuro de forma segura, ordenada y respetuosa con su valor natural”, ha afirmado.

Vigilancia y control policial

El consistorio también recuerda que los accesos al paraje permanecen cerrados y solicita a vecinos y visitantes que respeten la señalización instalada en la zona.

La Policía Local de Buñol mantiene activo el dispositivo de vigilancia para evitar accesos no autorizados. En los últimos días, los agentes han desalojado a varias personas que habían accedido al entorno incumpliendo el cierre perimetral. Todas ellas fueron identificadas y se tramitarán las correspondientes propuestas de sanción.

Además, el consistorio ha reforzado el control mediante un sistema de vigilancia digital integrado en la actuación 10 del PSTD “Senda Verde”, que ha permitido instalar 32 dispositivos en distintos puntos estratégicos del municipio, entre ellos la Cueva Turche, conectados al centro de control de la Policía Local para supervisar el entorno en tiempo real.

"Acceder sin autorización es una infracción"

El ayuntamiento recuerda que acceder sin autorización a la Cueva Turche constituye una infracción de la ordenanza reguladora de los usos recreativos y de ocio del paraje y puede acarrear sanciones económicas.

Virginia Sanz ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que respete las restricciones vigentes: “Pedimos prudencia, respeto a las indicaciones y confianza en los canales oficiales del ayuntamiento. Estamos trabajando para proteger uno de nuestros grandes espacios naturales y para que, cuando llegue el momento, pueda volver a abrirse con todas las garantías”.