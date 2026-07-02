Yátova renueva la red de agua potable del Sector Descuento para reducir pérdidas de agua

El Ayuntamiento de Yátova ha concluido las obras de mejora del abastecimiento de agua potable en el Sector Descuento, una actuación destinada a aumentar la eficiencia de la red y reducir las pérdidas de agua. El proyecto ha contado con una inversión de 373.285 euros, financiada a través del Pla Obert d'Inversions 2024-2027 de la Diputación de Valencia, y ha sido ejecutado por la empresa Montajes Baixauli S.L.

Los trabajos han consistido en la renovación de las infraestructuras de abastecimiento de este sector del municipio con el objetivo de optimizar el rendimiento de la red, minimizar las fugas y garantizar un suministro de mayor calidad para los vecinos.

Yátova renueva la red de agua potable del Sector Descuento para mejorar el abastecimiento y reducir las pérdidas. / A. Yátova

Gestión eficiente de los recursos hídricos

Con esta actuación, el consistorio continúa avanzando en la modernización de los servicios públicos y en la gestión eficiente de los recursos hídricos. Además de mejorar el funcionamiento de la red, las nuevas infraestructuras permitirán reducir el número de averías y facilitar el mantenimiento de las instalaciones municipales.

Desde el consistorio destacan la importancia de seguir impulsando inversiones destinadas a renovar las infraestructuras básicas del municipio y mejorar la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía. Asimismo, el consistorio ha agradecido el apoyo de la Diputación, que permite a los municipios desarrollar proyectos estratégicos de este tipo.

El alcalde de Yátova, Miguel Esteban Tórtola, ha señalado que "esta actuación responde a la implicación del ayuntamiento en la mejora continua de los servicios públicos y con una gestión responsable del agua". Asimismo, ha añadido que invertir en infraestructuras hidráulicas es "invertir en el presente y en el futuro de nuestro municipio, garantizando un abastecimiento más eficiente y sostenible para nuestra ciudadanía".

Las obras ejecutadas en el Sector Descuento se suman a otras actuaciones que el ayuntamiento está desarrollando para modernizar las infraestructuras municipales y avanzar hacia un modelo de municipio más eficiente, sostenible y preparado para afrontar los retos del futuro.