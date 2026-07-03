Ayora permitirá el baño en la Balsa Mayor hasta septiembre tras un acuerdo con la Comunidad de Regantes

El Ayuntamiento de Ayora y la Comunidad de Regantes Fuente Redonda (CRFR) han alcanzado un acuerdo para permitir el baño público en la Balsa Mayor durante la temporada estival. El convenio, que estará vigente desde su firma hasta el próximo 15 de septiembre, responde, según ambas entidades, a la demanda de la ciudadanía de poder disfrutar de este espacio.

Demanda de la ciudadanía

En un comunicado conjunto, el consistorio y la Comunidad de Regantes explican que el acuerdo “se firma con la intención de satisfacer la demanda de la ciudadanía para poner a disposición del público en general la posibilidad de bañarse en el recinto”. Asimismo, destacan “el gran esfuerzo” realizado por ambas partes para hacerlo posible, ya que la Balsa Mayor es una propiedad privada.

Según los términos del convenio, la Comunidad de Regantes Fuente Redonda cede al ayuntamiento el uso de la Balsa Mayor “con el único fin de destinarlo al baño público”, aunque seguirá disponiendo de forma prioritaria del agua para el riego de los campos de sus comuneros.

El ayuntamiento será el encargado de establecer el horario de apertura para el baño y asumirá la responsabilidad de la actividad durante ese periodo. Fuera de ese horario, la instalación permanecerá cerrada y “estará totalmente prohibido el baño”, según recoge el acuerdo.

Además, el consistorio contratará un seguro de responsabilidad civil para cubrir las posibles incidencias que puedan producirse en el recinto durante el horario autorizado, lo que exime a la Comunidad de Regantes de cualquier responsabilidad en ese período. También se compromete a poner a disposición de los usuarios los recursos necesarios para garantizar el desarrollo de la actividad.

El convenio tendrá vigencia hasta el 15 de septiembre.

Para finalizar, tanto la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes Fuente Redonda como el Ayuntamiento de Ayora han agradecido “la predisposición de ambos para llegar a este acuerdo en beneficio de nuestro pueblo”.