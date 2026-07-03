El Gobierno finaliza la recuperación del entorno del río Buñol tras la dana con una inversión de 3,5 millones

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y la alcaldesa de Buñol, Virginia Sanz, han visitado este viernes el entorno del río Buñol para comprobar el resultado de las obras de emergencia ejecutadas tras la dana. Los trabajos, impulsados por el Gobierno de España a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), han permitido restaurar este espacio natural y mejorar la protección frente a posibles episodios de inundaciones.

Las actuaciones forman parte del plan de recuperación desarrollado en varios afluentes del río Magro, entre ellos el río Buñol, así como en los cauces del Mijares y el Juanes. El objetivo ha sido recuperar las zonas más afectadas por el temporal y reforzar la capacidad de respuesta de los cauces ante futuras avenidas.

Durante la visita, Pilar Bernabé explicó que la intervención ha perseguido "recuperar y reconstruir las zonas más afectadas, priorizando la dinámica natural de los cauces y tratando de mejorar la respuesta de la cuenca frente a futuros episodios de inundación".

"Prudencia este verano"

La delegada aprovechó también para hacer un llamamiento a la prudencia de cara al verano, ya que todavía existen actuaciones municipales financiadas por el Gobierno que continúan en ejecución. En este sentido, advirtió que "para este verano, antes de que las personas decidan pasar el día en alguno de los espacios de baño, de los ríos, de los cauces, de la provincia de Valencia que fueron afectados por la dana, infórmense de cuál es su situación, de si están abiertos al baño, de si son aptos en estos momentos y si no lo son. Por favor, respeten las normas porque es una cuestión de seguridad para todas las personas".

Las obras visitadas corresponden a las actuaciones de emergencia en la cuenca del Magro y se han desarrollado en los municipios de Alborache, Buñol, Turís y Yátova, con una inversión de 3,5 millones de euros.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, visitando las obras de recuperación del entorno del río Buñol. / Delegación de Gobierno

Según los datos facilitados durante la visita, la Confederación Hidrográfica del Júcar ya ha concluido las 17 obras de emergencia programadas tras la dana, en las que ha destinado más de 220 millones de euros. Los trabajos se han prolongado durante más de año y medio y, aunque se han concentrado principalmente en la provincia de Valencia, también han incluido actuaciones en municipios de Teruel, Cuenca y Castellón.

53 millones destinados a Buñol

Bernabé reiteró además "el compromiso del Gobierno de España con la reconstrucción de la provincia de Valencia" y destacó la inversión realizada en Buñol desde la catástrofe. En este sentido, señaló que el municipio ha recibido más de 53 millones "que van a transformar totalmente el municipio. Esa inversión ha ido mayoritariamente a las familias de Buñol, afectadas por la dana, pero también para la transformación y la reconstrucción del municipio".