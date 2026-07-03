Las obras de la CV-425 entre Buñol y Alborache afronta su recta final con la instalación de la pasarela ciclopeatonal

La Diputación de Valencia ha completado la instalación de la nueva pasarela ciclopeatonal sobre el barranco del Conde, uno de los elementos principales de las obras de mejora que se ejecutan en la CV-425, entre Buñol y Alborache. La actuación supone un paso decisivo en la recta final de los trabajos, que mantienen cortada la carretera desde hace dos semanas y cuya reapertura está prevista para el próximo fin de semana, siempre que la evolución de las obras lo permita.

La nueva infraestructura permitirá dar continuidad al itinerario para peatones y ciclistas, además de salvar el desnivel existente en el barranco del Conde. Esta actuación forma parte del proyecto impulsado por el área de Carreteras de la Diputación para mejorar la seguridad vial, ampliar la plataforma de la carretera y favorecer una movilidad más sostenible en este corredor de la Hoya de Buñol.

Tres semanas de corte

La vicepresidenta segunda y diputada de Carreteras, Reme Mazzolari, ha destacado que la colocación de la pasarela evidencia la complejidad de los trabajos realizados durante el corte al tráfico. "La instalación de la pasarela permite visualizar muy bien por qué era necesario concentrar estos trabajos durante tres semanas de corte. Sabemos que han sido días incómodos para los vecinos, trabajadores y usuarios de la carretera, pero actuaciones como esta demuestran que el esfuerzo está permitiendo avanzar en una transformación que mejorará de forma muy importante la seguridad y la movilidad de toda la zona", ha afirmado.

Aunque la estructura ya se encuentra ubicada en su posición definitiva, todavía resta ejecutar diversas actuaciones sobre el tablero, entre ellas la colocación del acero y el posterior hormigonado.

Colocación de la nueva pasarela ciclopeatonal de la CV-425 entre Buñol y Alborache. / Diputación de Valencia

Avanzan las principales actuaciones de la obra

Además de la instalación de la pasarela, durante la segunda semana de cierre de la CV-425 se han desarrollado otros trabajos destacados. Entre ellos figura la ejecución del tablero del conjunto formado por el pontón y el nuevo paso inferior en la zona del Mico.

Asimismo, continúan los trabajos de relleno de tierras tanto en el ensanchamiento del puente sobre el río Juanes como en el tramo situado entre el puente del río Buñol y la papelera del Turche. En este último punto se está corrigiendo un cambio de rasante que presentaba problemas históricos de visibilidad para los conductores.

La planificación de la Diputación contempla iniciar este sábado las labores de asfaltado en la zona del Mico, que se prolongarán durante buena parte de la próxima semana. Posteriormente se completarán la instalación de las barreras de seguridad y la señalización viaria, con el objetivo de que la carretera pueda reabrirse al tráfico durante el próximo fin de semana si no surge ningún contratiempo.