Chiva abre gratis la piscina municipal por las altas temperaturas

El Ayuntamiento de Chiva ha reforzado su dispositivo de prevención y respuesta ante el episodio de altas temperaturas y el nivel de preemergencia 3 por riesgo extremo de incendios forestales declarado por la Generalitat Valenciana para toda la Comunitat Valenciana entre los días 6 y 9 de julio.

Con este objetivo, el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) se ha reunido esta mañana para analizar la evolución de la situación y coordinar las actuaciones de los distintos servicios municipales, adaptando las medidas de prevención, atención social, información a la ciudadanía y organización interna a las necesidades que puedan surgir durante los próximos días.

El alcalde de Chiva, Ernesto Navarro, ha destacado que “estamos actuando con responsabilidad para proteger a la población, especialmente a las personas mayores y a quienes más lo necesitan, y seguiremos pendientes de la evolución de la alerta”.

Nivel naranja en Chiva

Las previsiones meteorológicas mantienen el nivel naranja por altas temperaturas en Chiva, dentro del dispositivo activado por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat. Paralelamente, continúa vigente el nivel de preemergencia 3 del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales, lo que implica restricciones de obligado cumplimiento en terrenos forestales y en las zonas de influencia forestal hasta el próximo 9 de julio.

Para reforzar la prevención, el consistorio ha intensificado la difusión de recomendaciones a través de bandos municipales y redes sociales, informando tanto de las limitaciones derivadas del riesgo de incendios como de las principales pautas de protección frente al calor. Además, mantiene una coordinación permanente con la Policía Local, la Guardia Civil, el Centro de Salud y los Guardas Rurales para garantizar una respuesta rápida ante cualquier incidencia.

Acceso gratuito a la piscina municipal

Como medida adicional para hacer frente a las altas temperaturas, el ayuntamiento ha puesto a disposición de la ciudadanía el acceso gratuito a la piscina municipal durante los días de mayor riesgo, con el fin de ofrecer un espacio seguro donde combatir el calor.

Medidas de prevención laboral

En el ámbito municipal, también se han adoptado medidas de prevención laboral. Los trabajadores del ayuntamiento evitarán realizar tareas al aire libre durante las horas de mayor exposición al calor, concentrando su actividad en espacios interiores siempre que sea posible.

Por su parte, los Servicios Sociales han reforzado el seguimiento de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, manteniendo un contacto continuado con quienes reciben el servicio de ayuda a domicilio y comida en casa, especialmente con aquellas que viven solas.