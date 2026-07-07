Zarra cambia de postura: se opone a la planta de tratamiento de residuos y traslada su rechazo a la Generalitat

El Ayuntamiento de Zarra ha dado un giro en su posicionamiento sobre la posible instalación de una planta de tratamiento de residuos no contaminantes en el municipio y ha anunciado públicamente su oposición al proyecto. Tras varias semanas defendiendo la necesidad de respetar la tramitación administrativa y advirtiendo de las limitaciones legales del consistorio, el equipo de gobierno asegura ahora que considera que la implantación de la instalación tendría un impacto “negativo desde el punto de vista social, económico, territorial y medioambiental” tanto para Zarra como para el conjunto del Valle de Ayora-Cofrentes.

La decisión ha sido comunicada mediante un comunicado oficial en el que el consistorio explica que este cambio de posición llega “tras un periodo de reflexión, escucha y análisis”, durante el cual asegura haber atendido las inquietudes de la población.

“Nuestro silencio no ha respondido a la indiferencia ni a la falta de compromiso, sino a la responsabilidad que exige una decisión de esta trascendencia”, señala el consistorio, que afirma haber dedicado este tiempo a “escuchar a nuestros vecinos y vecinas” y a valorar las consecuencias que una instalación de estas características podría tener para el presente y el futuro del municipio.

El ayuntamiento sostiene que su obligación es “defender el interés general del municipio y ser la voz de nuestros ciudadanos” y asegura que la postura anunciada responde “a la voluntad mayoritaria del pueblo de Zarra”, que, según indica, “ha expresado de manera clara su rechazo a este proyecto y su deseo de preservar el modelo de desarrollo y la calidad de vida de nuestro entorno”.

La oposición ya ha sido trasladada a la Conselleria

En el comunicado, el consistorio informa además de que ya ha trasladado oficialmente esta posición a la Conselleria competente, solicitando que "la oposición del municipio sea tenida en cuenta durante la tramitación administrativa de la iniciativa".

Asimismo, anuncia la convocatoria de un pleno extraordinario y urgente que se celebrará el próximo miércoles 9 de julio, a las 21 horas, con el objetivo de que la corporación municipal ratifique formalmente esta decisión.

“Consideramos que cualquier iniciativa que pueda comprometer estos valores debe ser evaluada con la máxima cautela y siempre atendiendo al interés de quienes viven y trabajan en este territorio”, concluye el comunicado, en el que el ayuntamiento defiende el entorno natural, el patrimonio y el modelo de desarrollo sostenible del municipio.

Un cambio respecto a las últimas semanas

La postura anunciada supone un cambio respecto a las declaraciones realizadas por el alcalde, Raúl Martínez, en las últimas semanas. Hasta ahora, el primer edil había insistido en que el expediente, iniciado en 2017 y promovido por una empresa privada sobre terrenos de su propiedad, seguía pendiente de diversos informes de la Generalitat Valenciana y que el margen de actuación del ayuntamiento estaba condicionado por la legalidad vigente.

En declaraciones a Levante-EMV, Martínez llegó a advertir de que el técnico municipal debía valorar el proyecto “desde el punto de vista técnico, no moral” y que una negativa sin respaldo jurídico podría derivar en recursos judiciales y responsabilidades económicas para el consistorio.

El ayuntamiento también había apelado recientemente a la serenidad y al respeto durante el debate público, recordando que la administración autonómica es la competente para determinar la viabilidad ambiental, territorial y sectorial del proyecto.

Crece el rechazo social

La planta de tratamiento de residuos ha reabierto en las últimas semanas el debate en el Valle de Ayora-Cofrentes. Colectivos como Pronto Auxilio Ayora han mostrado públicamente su rechazo a la iniciativa, alertando del incremento del tráfico pesado, el riesgo de incendios forestales, las posibles afecciones al acuífero y el impacto que la instalación podría tener sobre el medio ambiente y la calidad de vida de la comarca.

Con este comunicado, el Ayuntamiento de Zarra se suma ahora de forma expresa a esa oposición, aunque la decisión definitiva sobre la autorización del proyecto continúa correspondiendo a la Generalitat Valenciana, dentro del procedimiento administrativo que permanece en tramitación.