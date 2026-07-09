El PSPV del Valle de Ayora pide a la Generalitat que descarte definitivamente la planta de residuos de Zarra

El PSPV-PSOE del Valle de Ayora-Cofrentes ha reclamado a la Generalitat que cierre de forma definitiva el expediente de la proyectada planta de tratamiento de residuos industriales en Zarra y descarte su implantación, después de que el Ayuntamiento de Zarra haya manifestado públicamente su oposición al proyecto tras analizar la documentación técnica, jurídica y ambiental.

La petición llega tras varias semanas de debate en la comarca, donde la posible instalación de la planta ha generado preocupación entre vecinos y colectivos ecologistas por su impacto ambiental, el aumento del tráfico pesado y el riesgo de incendios en una zona próxima a masa forestal. Durante este tiempo, el ayuntamiento había mantenido una posición de prudencia, insistiendo en que el expediente seguía en tramitación y que debía respetarse el procedimiento administrativo antes de adoptar una postura definitiva.

Ahora, tras estudiar el proyecto con el apoyo de informes técnicos, jurídicos y ambientales, el consistorio ha mostrado su rechazo a la iniciativa, una posición que el PSPV considera que debe ser tenida en cuenta por la administración autonómica.

La secretaria general comarcal del PSPV-PSOE, Raquel Cámara, ha defendido la actuación del alcalde de Zarra, Raúl Martínez, y de su equipo de gobierno, al considerar que han actuado con "responsabilidad y rigor" antes de fijar una posición sobre el proyecto.

"Cuando surgió este proyecto, lo responsable no era alimentar el ruido ni generar divisiones entre pueblos vecinos por un asunto que exigía serenidad. Lo responsable era conocer exactamente qué suponía para Zarra y para toda la comarca. Por eso se encargaron los informes necesarios y hoy podemos hablar con conocimiento de causa", ha señalado Cámara.

"Trabajo exhaustivo del ayuntamiento"

La dirigente socialista ha asegurado que el ayuntamiento ha realizado un trabajo exhaustivo para conocer el alcance de la instalación y sus posibles consecuencias desde el punto de vista medioambiental, jurídico y económico.

En este contexto, el PSPV ha instado a la Generalitat a resolver el procedimiento teniendo en cuenta el posicionamiento expresado por el Ayuntamiento de Zarra. "Esperamos que la Generalitat actúe con la misma claridad con la que muchos dirigentes del Partido Popular se han pronunciado públicamente en la comarca, ya que es quien tiene la capacidad de adoptar una decisión definitiva", ha afirmado Cámara.

"Menos oportunismo político"

La secretaria general comarcal también ha criticado la actitud de algunos responsables políticos que, a su juicio, "no mostraron el mismo rechazo cuando el proyecto inició su tramitación hace años". "Este asunto merece menos oportunismo político y más responsabilidad institucional", ha añadido.

Por ello, el PSPV-PSOE del Valle de Ayora-Cofrentes considera que, una vez conocidos los informes impulsados por el consistorio y expresada su oposición al proyecto, "corresponde ahora a la Generalitat adoptar una decisión definitiva sobre el futuro de la planta".

"Nuestro objetivo siempre ha sido el mismo: proteger nuestro territorio, actuar con rigor y defender los intereses de nuestros pueblos. Ahora le corresponde a la Generalitat dar el paso definitivo", ha concluido Raquel Cámara.