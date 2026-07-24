Chiva culmina la renovación integral del complejo deportivo y recreativo de la urbanización la Loma

El Ayuntamiento de Chiva ha recepcionado las obras de mejora del complejo deportivo y recreativo de la Urbanización Residencial La Loma, una actuación que ha permitido renovar por completo uno de los principales espacios públicos de esta zona del municipio y dar respuesta a una reivindicación histórica de los vecinos.

La intervención ha supuesto la modernización de las pistas de fútbol, baloncesto y pádel, la pista de petanca, el parque infantil, los recorridos peatonales y las zonas de estancia, creando un entorno más accesible, funcional y preparado para acoger actividades deportivas, sociales y de convivencia para personas de todas las edades.

La recepción técnica de las obras ha sido realizada por el concejal de Urbanismo, Manuel Verdeguer, quien ha comprobado el resultado final de la actuación sobre el terreno.

"Instalaciones públicas, modernas y cuidadas"

Por su parte, el alcalde de Chiva, Ernesto Navarro, ha destacado que "seguimos trabajando para que las inversiones lleguen a todos los núcleos de población del municipio. Las urbanizaciones también son Chiva y merecen contar con instalaciones públicas modernas, cuidadas y pensadas para fomentar la convivencia, el deporte y la calidad de vida. Nuestro compromiso es seguir mejorando cada rincón del municipio".

El concejal de Deportes, Gonzalo Lacalle, ha explicado que "queremos que este recinto sea un espacio vivo durante todo el año. Las pistas de fútbol, baloncesto y pádel permitirán impulsar la práctica deportiva y la organización de torneos y actividades, mientras que la pista de petanca ofrecerá un lugar de encuentro para nuestros vecinos de mayor edad. El objetivo es que todos encuentren aquí un espacio para hacer deporte, compartir tiempo y disfrutar de la convivencia".

"Recinto más seguro, funcional y atractivo"

En la misma línea, el concejal de Urbanismo, Manuel Verdeguer, ha subrayado que "con esta actuación recuperamos un espacio municipal muy utilizado por los vecinos y lo convertimos en un recinto más seguro, funcional y atractivo. Seguimos apostando por unas urbanizaciones mejor equipadas y con infraestructuras públicas de calidad que respondan a las necesidades reales de la ciudadanía".

Asimismo, la concejala de Urbanizaciones, Natalia Toro, ha señalado que "estas mejoras van mucho más allá de una actuación urbanística. Estamos creando un espacio de convivencia pensado para todas las generaciones, donde vecinos de las urbanizaciones y del casco urbano puedan compartir actividades, relacionarse y disfrutar de unas instalaciones públicas de calidad. Ese es el modelo de municipio que queremos seguir construyendo".

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Chiva continúa avanzando en su compromiso de mejorar las infraestructuras municipales, recuperar espacios públicos y fomentar la práctica deportiva, el ocio familiar y la convivencia ciudadana. El renovado complejo está concebido como un punto de encuentro para niños, jóvenes, adultos y mayores, con el objetivo de convertirse en un referente para la celebración de actividades deportivas, campeonatos y encuentros entre las distintas urbanizaciones y el casco urbano del municipio.