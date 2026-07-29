El nuevo muro del polideportivo de Chiva refuerza la seguridad de una de las zonas más afectadas por la dana

El Ayuntamiento de Chiva ha completado la recuperación del polideportivo municipal y su entorno, una de las primeras actuaciones ejecutadas dentro del plan de reconstrucción tras la dana y financiadas por el Ministerio de Política Territorial, que ha destinado 36 millones a la recuperación del municipio. Las obras, finalizadas y en funcionamiento desde hace meses, han permitido recuperar la normalidad en las instalaciones deportivas y mejorar la protección de una de las zonas más vulnerables a episodios de lluvias intensas.

El alcalde de Chiva, Ernesto Navarro, ha destacado que "la reconstrucción de Chiva avanza con actuaciones que no solo restituyen servicios, sino que consolidan soluciones técnicas duraderas y mejoran la protección del municipio frente a episodios meteorológicos extremos".

La actuación principal ha consistido en la construcción de un nuevo muro de contención en la plataforma superior del polideportivo, después de que el anterior, realizado con bloques y sin cimentación, quedara descalzado por la fuerza del agua durante la riada. La nueva infraestructura, ejecutada en hormigón y con una cimentación adecuada, garantiza la estabilidad de toda la franja comprendida entre la piscina y los frontones, a lo largo de cerca de 200 metros.

El concejal de Patrimonio y Obras, Javier Tarín, ha explicado que "estamos en uno de los lugares donde primero tuvimos que actuar" y ha señalado que "ahora lo que hemos hecho es un muro estructural, con una cimentación adecuada para que esto no vuelva a pasar". El edil ha asegurado además que esta actuación permite que toda la plataforma del polideportivo "está totalmente asegurada para que no vaya a sufrir ningún percance".

Junto a esta intervención, el consistorio también ha acondicionado las pistas de tenis, ha limpiado la pista de fútbol sala y ha reparado la piscina municipal, que resultó gravemente afectada por la entrada de barro y los daños en sus instalaciones. Los trabajos incluyeron la renovación del sistema de depuración y de las calderas, permitiendo reabrir el recinto durante la temporada estival.

Asimismo, se actuó sobre las zonas adyacentes al complejo deportivo, especialmente en el carril ciclopeatonal, que presentaba importantes desperfectos tras la dana y que ya ha recuperado plenamente su funcionamiento. Estas actuaciones se ejecutaron de forma coordinada para mejorar la movilidad peatonal y la conexión de todo el entorno.

Nuevas actuaciones para estabilizar los taludes

La reconstrucción continuará en esta misma zona con una nueva actuación ya adjudicada en los taludes de la avenida del Antiguo Reino de Valencia, cuyo inicio está previsto en las próximas semanas. Los trabajos permitirán estabilizar los terraplenes situados a ambos lados de la carretera, afectados por desprendimientos tras las lluvias, con el objetivo de proteger las viviendas próximas y garantizar la seguridad de los vecinos.

Sobre esta intervención, Javier Tarín ha explicado que "vamos a hacer unos muros de contención en ambos lados de la carretera para evitar este peligro", después de que los deslizamientos dejaran varias viviendas al borde del terraplén.