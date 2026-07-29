Obras
Reabre la CV-383 entre Cheste y Loriguilla con una variante fuera del barranco tras la dana
La inversión de 1,35 millones de euros ha permitido la creación de una infraestructura definitiva que sustituye al tramo destruido por la riada de 2024
La Diputació de Valenciaha puesto en servicio la nueva variante de la CV-383 entre Cheste y Loriguilla, una actuación con la que culmina la recuperación definitiva de las carreteras de la red provincial afectadas por la dana de 2024. La nueva infraestructura ya está abierta al tráfico y sustituye al tramo original, que quedó parcialmente destruido por la fuerza del agua.
La diputada de Carreteras y vicepresidenta segunda de la Diputació, Reme Mazzolari, ha visitado el nuevo trazado y ha recordado el alcance de los daños sufridos en esta vía. "En esta vía, la fuerza del agua arrasó algo más de 300 metros de carretera y erosionó el terreno, de manera que los extremos del tramo que permanecieron en pie quedaron suspendidos tres metros por encima del nuevo lecho del barranco; lo que demuestra el grado de afectación que tenía", ha señalado.
Mazzolari ha destacado que, pese a la magnitud de los desperfectos, la conexión entre ambos municipios pudo restablecerse apenas tres semanas después de la riada mediante un desvío provisional. "La conexión entre ambos municipios quedó garantizada apenas tres semanas después desde la dana, mediante un desvío provisional, ya que en aquel momento otras vías importantes de la zona, como la CV-378 y la CV-50, continuaban cortadas por los daños de sus puentes", ha explicado.
El nuevo trazado implicó algunas expropiaciones
La diputada ha subrayado que, de forma paralela a esa solución temporal, la institución provincial trabajó en un proyecto definitivo que mejorara la seguridad de la carretera. "Nos pusimos a trabajar en una solución definitiva que no se limitara a reconstruir la carretera en el mismo lugar, sino que ofreciera mayores garantías de seguridad y redujera su vulnerabilidad ante futuros episodios meteorológicos extremos; algo que ha llevado más tiempo puesto que el nuevo trazado seguro implicaba llevar a cabo algunas expropiaciones", ha afirmado.
La nueva variante, de cerca de un kilómetro de longitud, se ha construido fuera del cauce del barranco, en una zona con menor riesgo de inundación. Además, incorpora mejoras para facilitar la evacuación del agua en caso de fuertes lluvias, reducir el impacto de futuras avenidas y reponer los sistemas de riego afectados. La actuación también ha permitido reutilizar parte de los materiales arrastrados y depositados por la dana.
La inversión destinada tanto al desvío provisional como a la construcción del nuevo trazado ha ascendido a 1,35 millones.
Para Mazzolari, la apertura de esta infraestructura supone el cierre de una de las actuaciones más relevantes de la reconstrucción viaria tras la DANA. "Con la apertura de la carretera reconstruida se culmina un enorme trabajo que recupera de forma definitiva una infraestructura fundamental para la movilidad entre Cheste y Loriguilla y para su conexión con la A-3", ha concluido.
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