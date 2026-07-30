Cheste renovará por completo la piscina municipal con una inversión de 1,5 millones de euros

El Ayuntamiento de Cheste acometerá la renovación integral de la piscina municipal con una inversión de 1,5 millones de euros, financiada por el Ministerio de Política Territorial a través del programa extraordinario de ayudas para municipios afectados por la dana. Las obras comenzarán en septiembre, una vez finalice la temporada de baño, con el objetivo de que las instalaciones estén listas para el verano de 2027.

El anuncio lo realizó el alcalde, José Morell, durante el pleno ordinario celebrado el pasado 29 de julio, donde destacó que se trata de una de las actuaciones más importantes derivadas de la reconstrucción tras la riada.

"Una de las primeras grandes obras relacionadas con la dana que saldrá adelante en Cheste es la reforma integral de la piscina municipal. Una instalación que tiene cerca de cuarenta años, que ya acusaba el paso del tiempo y que la dana deterioró todavía más. Era una actuación absolutamente necesaria", afirmó el alcalde.

Morell explicó que las obras, ya adjudicadas, tendrán un plazo de ejecución de entre nueve y diez meses. "El objetivo es que estén listas para la próxima temporada, y tenemos margen suficiente para llegar a tiempo", aseguró.

La actuación supondrá una rehabilitación completa del complejo, con la renovación del vaso de la piscina para adaptarlo a la normativa vigente mediante un sistema desbordante, la modernización del sistema de filtración, que presenta problemas desde hace años por filtraciones de agua, la ampliación de la zona de césped junto a la piscina principal y la reforma integral de los vestuarios, incluyendo puertas y revestimientos.

Imagen virtual de cómo quedaría la piscina municipal de Cheste. / A. Cheste

El alcalde reconoció que en una obra de estas características siempre pueden surgir contratiempos, aunque confía en cumplir los plazos previstos. "Entendemos que siempre hay imprevistos cuando se desarrolla una obra, y más de este calado. Siempre existe la posibilidad de algún retraso, por lluvias, por problemas logísticos o por cualquier otro imponderable, pero creemos que hay un margen suficiente para llegar a tiempo a la temporada del año que viene. Por eso empezamos justo al terminar ésta", señaló.

Reconstrucción tras la dana

La renovación culmina el proceso de recuperación de las instalaciones deportivas municipales tras los daños ocasionados por la dana. En 2025 la piscina pudo reabrir gracias a una actuación de emergencia y a la donación de la empresa Dorna, mientras que entre octubre de 2025 y mayo de 2026 se ejecutó una primera fase de rehabilitación del polideportivo, con una inversión superior a los 429.000 euros, destinada a reparar la cubierta del pabellón, los vestuarios, las puertas y reponer el material deportivo dañado.

La nueva actuación se enmarca dentro del plan estatal de reconstrucción para los municipios afectados por la dana, que financia al cien por cien las obras de reparación e incorpora mejoras para hacer las infraestructuras más resistentes frente a futuros episodios meteorológicos extremos.

Por otro lado, el pleno municipal aprobó por unanimidad la creación del Registro de Programas de Actuación y del Registro de Agrupaciones de Interés Urbanístico y Entidades Urbanísticas Colaboradoras, una medida obligatoria tras la aprobación definitiva del Plan General Estructural de Cheste el pasado mes de diciembre.