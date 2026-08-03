El actor Pablo Chiapella critica el macrovertedero de Zarra: "Va a estar lleno de mierda"

El actor Pablo Chiapella se ha sumado públicamente a la oposición al proyecto del macrovertedero en Zarra. El intérprete, conocido por sus papeles en televisión y cuyos padres son naturales de Ayora, ha difundido un vídeo en sus redes sociales en el que aparece vistiendo la camiseta impulsada por la asociación No al Macrovertedero de Zarra para mostrar su rechazo a la iniciativa.

En el vídeo, Chiapella explica que quiere dar visibilidad a la situación que atraviesa el Valle de Ayora-Cofrentes y anima a compartir el mensaje para que llegue al mayor número de personas posible.

"Hola, soy Pablo Chiapella y hoy vengo aquí a quejarme, básicamente. Vengo a contaros lo que está ocurriendo en el Valle de Ayora. Llevo esta camiseta porque estoy en contra de esto. Quieren poner un macrovertedero en el paraje de Las Hoyas, que no sé quién tuvo la gran idea de ver ese sitio y pensar: '¿Un paraje? Pues ahí hay que ponerlo'", afirma al inicio de la grabación.

El actor alerta además de la ubicación elegida para la instalación y de las posibles consecuencias medioambientales. "Este macrovertedero va encima de unos acuíferos. Los acuíferos son aguas subterráneas dulces de las que la gente se suministra para beber y para regar sus tierras. Está rodeado de monte público, o sea, es que no puede haber peor sitio", señala.

"Va a estar lleno de mierda"

Durante su intervención también hace referencia a las dimensiones previstas del proyecto. "El vertedero va a tener 50 hectáreas, va a ser más grande que cualquiera de los pueblos que están colindando con él. Va a tener 13,5 metros de profundidad y 35 metros de altura. Treinta y cinco metros es un edificio de 12 plantas, pero no va a estar lleno de vecinos, va a estar lleno de mierda", sostiene.

Asimismo, Chiapella advierte del incremento del tráfico pesado que, según explica, generaría la infraestructura. "Toda esta basura tiene que llegar por algún lado y llegará por nuestros pueblos. Requena, El Pontón, Los Pedrones, Jarafuel, Ayora, La Felipa, Casas de Juan Núñez o Alatoz van a ser una autopista de camiones de basura", afirma.

"¿Qué queréis, echarnos de nuestras tierras?"

Por ello, el actor hace un llamamiento a la movilización ciudadana y a la difusión del vídeo. "Pido desde aquí que este vídeo circule para que toda esta gente, y también quien no es de allí, esté al tanto. ¿Qué queréis, echarnos de nuestras tierras? ¿Que cambiemos nuestro traje regional por esto? No al macrovertedero de Zarra. Por favor, difundid. Gracias", concluye.

La publicación del actor se suma así a las numerosas acciones impulsadas en los últimos meses por la plataforma ciudadana contraria al proyecto, que continúa recabando apoyos de vecinos, colectivos y personalidades vinculadas al Valle de Ayora-Cofrentes en su rechazo a la instalación del macrovertedero.