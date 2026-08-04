Finalizan las excavaciones arqueológicas en el poblado ibérico de Yátova tras una década de trabajos

La Universitat de València (UV) y el Servicio de Investigación Prehistórica (SIP) de la Diputación de Valencia han dado por finalizadas las excavaciones arqueológicas en el poblado ibérico del Pico de los Ajos, en Yátova, tras completar diez campañas de trabajo en uno de los yacimientos más importantes de la Comunitat Valenciana.

El enclave, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y habitado hace entre 2.900 y 2.000 años, destaca por albergar una de las colecciones de textos en escritura ibérica sobre láminas de plomo más relevantes conocidas hasta la fecha.

La Universitat de València asumió en 2017 la dirección técnica y científica de las excavaciones y, desde 2019, los trabajos han contado con financiación del Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputació de València.

Análisis de materiales recuperados

Finalizada la fase de excavación, el proyecto entra ahora en una nueva etapa centrada en el análisis de los materiales recuperados y la difusión de los resultados. Paralelamente, el Ayuntamiento de Yátova y el Museo de Prehistoria de València continuarán impulsando la puesta en valor del yacimiento mediante la consolidación de estructuras, la organización de visitas guiadas y la promoción cultural del enclave, integrado en la Ruta de los Íberos de València.

Los codirectores científicos de la excavación, Consuelo Mata y David Quixal, profesores del Departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua de la Universitat de València, han señalado que "se pretende profundizar en el estudio de los materiales recuperados (cerámica, metal, numismática, pasta de vidrio, fauna, carbones, semillas, etc.) y publicar de forma extensa en una monografía los resultados obtenidos".

"Avanzar en el conocimiento de las sociedades ibéricas"

Asimismo, destacan que "el proyecto ha permitido avanzar en el conocimiento de las sociedades ibéricas de la actual zona valenciana, en particular en los siglos posteriores a la conquista romana (II-I a.C.), en un complejo contexto de contacto y cambio cultural conocido como romanización".

La campaña de este año se ha centrado en la excavación de un edificio con posible función de hábitat situado en la vertiente septentrional del yacimiento, un asentamiento de alrededor de tres hectáreas ubicado en la cumbre noroccidental de la Sierra Martés, a más de 1.000 metros de altitud.

A lo largo de esta década de investigaciones se han excavado distintos sectores del poblado, recuperando espacios destinados al hábitat, áreas de trabajo y almacenamiento, además del sistema defensivo compuesto por foso, torre y puerta principal, lo que ha permitido ampliar el conocimiento sobre la organización y evolución del asentamiento.

Gran número de publicaciones científicas

El equipo dirigido por Mata y Quixal ha contado también con la participación de los investigadores predoctorales Dario Pérez y Pablo Cerdà, así como de arqueólogos formados en el Máster en Arqueología de la Universitat de València. Además, las campañas han servido para que cerca de 60 estudiantes de Historia, Historia del Arte y Arqueología, tanto de la propia universidad como de otros centros nacionales e internacionales, realizaran prácticas arqueológicas sobre el terreno.

El proyecto ha generado durante estos diez años numerosas publicaciones científicas y ha sido presentado en distintos congresos especializados. Entre las actividades más recientes destacan una conferencia celebrada el pasado mes de febrero en el Museo Arqueológico Nacional y una universidad estacional organizada por UVSocietat en Yátova el pasado mes de abril, dedicada íntegramente a los resultados de las investigaciones desarrolladas en el Pico de los Ajos.