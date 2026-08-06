Concierto Mano a Mano de Buñol: programa, entradas y todos los detalles de la 51ª edición
La Artística y La Armónica volverán a encontrarse el 15 de agosto en el Auditorio de San Luis para protagonizar uno de los conciertos de bandas más importantes de la Comunitat Valenciana
El Concierto Mano a Mano de Buñol celebrará el próximo 15 de agosto su 51ª edición, consolidándose como una de las grandes citas culturales y musicales del verano en la Comunitat Valenciana. Como cada año desde 1974, las dos sociedades musicales centenarias del municipio, La Artística y La Armónica, volverán a subir al escenario del Auditorio Municipal de San Luis para ofrecer un espectáculo que trasciende el concepto tradicional de concierto y que convierte la rivalidad en una extraordinaria expresión artística.
Con más de medio siglo de historia, el Mano a Mano de Buñol reúne cada verano a miles de aficionados a la música de banda y sitúa al municipio valenciano como uno de los grandes referentes internacionales del movimiento bandístico.
¿Qué es el Mano a Mano de Buñol?
El Mano a Mano es un auténtico rara avis dentro del panorama musical. Una cita que difícilmente podría existir en otro lugar que no fuera Buñol, donde la tradición bandística ha marcado la identidad del municipio durante generaciones gracias al trabajo de La Artística y La Armónica.
Cada verano, más de 300 músicos defienden sobre el escenario el trabajo realizado durante todo el año. Muchos residen en Buñol, mientras que otros regresan desde diferentes puntos de España y del extranjero para formar parte de una noche que va mucho más allá de un concierto.
No existe un jurado ni una competición oficial, pero sí una rivalidad artística que ha convertido esta cita en uno de los acontecimientos más esperados del calendario musical valenciano. Dos formas de entender la música, dos historias centenarias y un mismo pueblo que ha aprendido a reconocerse a través de sus bandas.
Más que un concierto, el Mano a Mano de Buñol es una experiencia que cualquier amante de la música y de la cultura debería vivir, al menos, una vez en la vida. La atmósfera del Auditorio de San Luis, la exigencia de los programas, la implicación de los músicos y la emoción del público hacen de esta cita uno de los grandes referentes del movimiento bandístico de la Comunitat Valenciana.
Programa del Mano a Mano de Buñol 2026
La 51ª edición tendrá como presidente de honor a Fernando Lizana Lozano, compositor, director de orquesta y coronel músico, actualmente director de la Unidad de Música de la Guardia Real. Con una amplia trayectoria dentro del Cuerpo de Músicas Militares de España y una destacada carrera como compositor, será el encargado de dirigir, como marca la tradición, la interpretación final del Himno de Buñol.
La Artística abrirá el concierto
La Sociedad Musical La Artística será la encargada de abrir la velada con el programa "Entre dos aguas", bajo la dirección artística de Salvador Sebastià.
El repertorio estará formado por obras de M. Morales, Salvador Sebastià, Baltasar Samper y Alfredo Casella, cuyo cuarto movimiento de la Seconda Sinfonia supondrá su estreno en España.
El título del programa remite inevitablemente a Paco de Lucía y a su capacidad para unir culturas, sonoridades y lenguajes musicales. A partir de esa referencia, la propuesta plantea un viaje entre el Mediterráneo y el Atlántico, convirtiendo el mar en el hilo conductor de una mirada musical abierta, mestiza y profundamente evocadora.
La Armónica cerrará la 51ª edición
El Centro Instructivo Musical La Armónica pondrá el broche final al concierto con "Horizontes. El viaje permanente de la humanidad", dirigido por Saül Gómez Soler.
El programa incluirá High Wire, de John Mackey; Belkis, Reina de Saba, de Ottorino Respighi; y Breathing Bits. Sinfonía n.º 0, del propio Gómez Soler.
La propuesta parte de una reflexión sobre la historia del ser humano como una sucesión de horizontes. Desde las primeras civilizaciones hasta la sociedad digital, cada generación ha buscado explorar nuevos caminos y ampliar sus límites. El programa conecta ese viaje físico y simbólico con los desafíos de una sociedad cada vez más marcada por la tecnología.
Entradas para el Mano a Mano de Buñol
Las entradas para el Concierto Mano a Mano de Buñol tendrán un precio de 18 euros en venta anticipada y de 20 euros en taquilla.
La venta anticipada se realizará los días 7, 12 y 13 de agosto, de 19.00 a 21.00 horas, en la Sala Raga de Buñol (calle Pelayo, 12).
Desde el Ayuntamiento de Buñol animan tanto a vecinos como a visitantes a disfrutar de una de las grandes citas culturales del verano, un concierto que, edición tras edición, reúne a miles de aficionados a la música sinfónica y que continúa proyectando el nombre de Buñol como uno de los grandes referentes internacionales de la música de banda.
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