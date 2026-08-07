Chiva se prepara para vivir más de dos semanas de tradición y emoción con las Fiestas del Torico de la Cuerda

Chiva se prepara para volver a vivir una de sus celebraciones más arraigadas con las Fiestas del Torico de la Cuerda 2026, que llenarán el municipio de tradición, cultura, gastronomía y actividades para todos los públicos durante más de dos semanas. La Asociación Peña Taurina El Torico Chiva celebrará este sábado, 8 de agosto, la presentación oficial de la programación en el Teatro Astoria, en un acto que reunirá a socios, colaboradores, vecinos y aficionados.

La jornada inaugural continuará después con una cena de hermandad y una discomóvil en el Paseo de la Argentina, dando paso a un amplio calendario de actividades organizado por la Asociación Peña Taurina El Torico Chiva con la colaboración del Ayuntamiento de Chiva.

La programación arrancará el domingo 9 de agosto con una mesa redonda dedicada a la emblemática e histórica cuadrilla “El Melonar” y la inauguración de la exposición “Latidos”, en San Isidro. Los días 10 y 11 de agosto se recuperarán las tradicionales Tardes de Manolito, mientras que el día 12 estará dedicado a los más pequeños con una tarde de actividades infantiles en la calle de Toriles.

Los actos religiosos también tendrán un papel destacado. El Día de la Virgen, el 15 de agosto, culminará con la tradicional Noche de Albaes, mientras que el 16 de agosto se celebrará el Día de San Roque.

Uno de los momentos centrales de las fiestas llegará entre el 17 y el 19 de agosto, con las esperadas Carreras del Torico, uno de los principales reclamos de una celebración que mantiene viva una tradición centenaria y que cada año reúne a miles de aficionados.

Concurso de Emboladores

La actividad continuará el 20 de agosto con una intensa jornada taurina que incluirá un toro cerril, entrada de vacas y prueba de novillo y toro. Posteriormente, la Plaza de las Artes acogerá una nueva edición de la Feria Gastronómica, antes de cerrar la jornada con el tradicional Concurso de Emboladores.

El 21 de agosto estará protagonizado por el Día de los Niños y la tradicional Noche de Peñas. Al día siguiente, el 22 de agosto, se celebrará el Encierro Campero, seguido de una comida de hermandad y un tardeo en El Canario.

El fin de semana del 23 y 24 de agosto concentrará también algunos de los actos más multitudinarios de las fiestas. El sábado 23 se celebrará el Día del Socio, junto a las exhibiciones de Pina de Ebro e Isla Terceira, una nueva jornada de Feria Gastronómica y un tributo a Melendi.

Por su parte, el domingo 24 de agosto será el turno de la exhibición de Carcabuey, acompañada nuevamente por la Feria Gastronómica y la actuación del grupo Grupas.

Carrera Especial del Torico

Las Fiestas del Torico de la Cuerda 2026 llegarán a su fin el martes 25 de agosto con la tradicional Carrera Especial del Torico, que pondrá el broche final a más de dos semanas de actividades y convivencia en torno a una de las tradiciones más representativas y arraigadas de Chiva.

Desde la Asociación Peña Taurina El Torico Chiva han invitado a vecinos y visitantes a participar en esta nueva edición y han agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Chiva, así como el apoyo de patrocinadores, entidades colaboradoras, voluntariado y todas las personas que contribuyen a mantener viva esta tradición.