Hoy, la Comunitat Valenciana mira al cielo

Hoy toca mirar hacia arriba. Durante unos minutos, el cielo se convertirá en el gran protagonista de una jornada que quedará en la memoria de miles de personas. Hoy 12 de agosto de 2026, la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol y la luz del día dará paso, durante unos instantes, a la ocuridad de la totalidad. Será el primer eclipse total de Sol visible desde la España peninsular en más de un siglo y la Comunitat Valenciana será uno de los territorios privilegiados para contemplar este momento histórico.

La expectación se ha dejado notar durante las últimas semanas en numerosos municipios valencianos. Pero en algunos lugares el fenómeno se vive de una manera especialmente intensa. Es el caso de Macastre, donde el castillo se ha convertido en uno de los puntos oficiales de observación habilitados por la Generalitat y donde el consistorio lleva días preparándose para la llegada de visitantes.

"Ilusión tremenda"

El alcalde de Macastre, Vicente Montó, resume en declaraciones a Levante-EMV la situación entre la ilusión y la responsabilidad. “Es una ilusión y una responsabilidad tremenda. Manejar todo esto sin apoyo autonómico y estatal sería imposible”, explica. El municipio ha tenido que preparar medidas de seguridad y organizar los accesos ante una jornada en la que se espera una afluencia de personas muy superior a la habitual.

“Está todo controlado”, señala el alcalde, aunque reconoce que existe un componente imprevisible en una jornada de estas características. “Ha habido movimiento de personas, nunca sabemos lo que puede ocurrir. Controlar todos los accesos es difícil, pero lo haremos”, apunta.

El ayuntamiento estableció un sistema de inscripción previa para quienes querían acceder al recinto del castillo. Inicialmente se llegó a plantear un aforo de hasta 1.500 personas para este emplazamiento, pero el consistorio ha optado finalmente por limitar la capacidad a un millar de personas.

El castillo de Macastre es uno de los puntos oficiales que ha escogido la Comunitat Valenciana. / Germán Caballero

La decisión de convertir Macastre en uno de los puntos oficiales también supone una oportunidad para el municipio. "Desde el punto de vista promocional ayuda mucho que seamos punto oficial del eclipse", reconoce Montó. Una circunstancia que ya se ha traducido en un mayor interéspor la localidad.

La llegada de los visitantes no se limita a las horas previas al fenómeno. "Hemos notado movimiento de gente de fuera antes, días previos a este día tan histórico", explica. Algunos llegaron incluso la semana pasada para conocer el pueblo y preparar su visita, mientras que el consistorio ha recibido llamadas de personas procedentes de Alicante y de distintos puntos de España. La respuesta municipal ha sido pedir prudencia y organización.

Un fenómeno que también cambia el paisaje

En el castillo de Macastre no solo se mira al cielo. También se observa qué ocurre alrededor cuando el Sol desaparece. Porque el eclipse no será únicamente un acontecimiento astronómico. Durante la totalidad, la llegada repentina de la oscuridad modificará durante unos instantes el paisaje, la luz y el comportamiento de algunos animales.

Quien conoce bien la fauna de la zona es Vicente López, presidente de la Asociación de Cazadores de Macastre. Su mirada sobre el fenómeno está puesta especilamente en las aves.

“En el caso de los animales, las aves y pájaros son los que más lo notarán. El resto de animales prácticamente no les afecta nada”, explica.

La razón es sencilla. La oscuridad repentina puede hacer que algunas aves interpreten que ha llegado el final del día. “Para ellas se hace de noche y van a su sitio, a los árboles y nidos, como si ya fuera para acabar el día”, señala López.

No obstante, desde la asociación no esperan que el eclipse provoque problemas relevantes para la fauna. El comportamiento será una consecuencia temporal de ese cambio brusco de luz y, una vez que el Sol vuelva a aparecer, todo regresará a la normalidad.

Para López, sin embargo, hay algo que trasciende incluso a la propia observación de la naturaleza. "Este evento no lo volveremos a ver. Será nuestro último eclipse en Macastre", afirma. Y de ahí reside buena parte de la expectación que rodea a la jornada.

Una cita que quedará en la memoria

La singularidad del eclipse explica que durante semanas se haya preparado todo un dispositivo alrededor de este fenómeno. La Comunitat se encuentra, además, dentro de una de las zonas privilegiadas para contemplar la totalidad.

Será un instante breve, pero extraordinario. La luz comenzará a cambiar y, durante la totalidad, el día adquirirá durante unos momentos una apariencia nocturna. Será entonces cuando miles de personas que se han desplazado hasta distintos puntos de la Comunitat levanten la mirada al mismo tiempo.

En Macastre, ese momento se vivirá desde un castillo que durante una jornada dejará de ser únicamente patrimonio y paisaje para convertirse en un improvisado balcón hacia el cielo.

Porque el eclipse pasará. Apenas serán unos minutos. La Luna continuará su recorrido, el Sol recuperará su protagonismo y la localidad volverá poco a poco a la normalidad. Pero quienes hoy se encuentren en Macastre podrán decir que estuvieron allí cuando el día se convirtió en noche.

Hoy, la Comunitat Valenciana mira al cielo. Y durante unos instantes, todo lo demás quedará en segundo plano.