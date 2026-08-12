Bomberos
El fuego de un vehículo en la A-3 provoca un incendio forestal y retenciones en Buñol
Emergencias moviliza dos medios aéreos, bomberos forestales y una autobomba al kilómetro 311 de la autovía, cerca del viaducto del Portillo
Un incendio originado en un vehículo en la A-3 a su paso por Buñol ha acabado propagándose este miércoles a la vegetación próxima a la autovía y ha obligado a movilizar un dispositivo terrestre y aéreo de extinción.
El fuego se ha declarado en el kilómetro 311 de la A-3, en las proximidades del viaducto del Portillo de Buñol. Las llamas han alcanzado una de las laderas situadas junto a la carretera, aunque inicialmente la superficie afectada es reducida.
Dotaciones
Emergencias ha movilizado una unidad de Bomberos Forestales de la Generalitat, una autobomba, una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y dos medios aéreos de la Generalitat para trabajar en su extinción.
La presencia del incendio y de los servicios de emergencia está provocando retenciones leves en la A-3 en dirección al interior de la provincia de Valencia, coincidiendo además con una jornada de tráfico especialmente intenso por los desplazamientos relacionados con el eclipse total de sol.
Los efectivos trabajan para controlar las llamas y evitar que el fuego pueda extenderse por la ladera junto a la autovía, en una jornada marcada por el elevado riesgo de incendios forestales en la Comunitat Valenciana.
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