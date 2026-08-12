El fuego de un vehículo en la A-3 provoca un incendio forestal y retenciones en Buñol

Un incendio originado en un vehículo en la A-3 a su paso por Buñol ha acabado propagándose este miércoles a la vegetación próxima a la autovía y ha obligado a movilizar un dispositivo terrestre y aéreo de extinción.

El fuego se ha declarado en el kilómetro 311 de la A-3, en las proximidades del viaducto del Portillo de Buñol. Las llamas han alcanzado una de las laderas situadas junto a la carretera, aunque inicialmente la superficie afectada es reducida.

Dotaciones

Emergencias ha movilizado una unidad de Bomberos Forestales de la Generalitat, una autobomba, una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y dos medios aéreos de la Generalitat para trabajar en su extinción.

La presencia del incendio y de los servicios de emergencia está provocando retenciones leves en la A-3 en dirección al interior de la provincia de Valencia, coincidiendo además con una jornada de tráfico especialmente intenso por los desplazamientos relacionados con el eclipse total de sol.

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Los efectivos trabajan para controlar las llamas y evitar que el fuego pueda extenderse por la ladera junto a la autovía, en una jornada marcada por el elevado riesgo de incendios forestales en la Comunitat Valenciana.