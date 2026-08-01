La Vuelta a España llega a Cheste: carreteras cortadas, horarios y sitios prohibidos para aparcar

La comarca de la Hoya de Buñol también verá el paso de la octava etapa de la Vuelta Ciclista a España 2026 que tendrá lugar este sábado, 29 de agosto con final en Xeraco. El pelotón multicolor arrancará la jornada en Puçol en una salida controlada desde su playa, a las 13:42 horas, hasta el término del Puig de Santamaria, donde estará situada la salida oficial.

Los ciclistas llegarán a la comarca desde la vecina Camp de Túria. Los corredores entrarán en la Hoya y pasarán por Cheste, donde está localizado un punto de paso en el kilómetro 63,3 de la carrera. El pelotón llegará procedente de Vilamarxant y continuará en dirección a Godelleta, circulando íntegramente por la carretera CV-50 (carretera de Tavernes a Llíria).

Según el rutómetro oficial de la prueba, la caravana previa —con vehículos de equipos ciclistas, organización y seguridad de carrera— comenzará a pasar a partir de las 13:15 horas por Cheste, mientras que el paso de los ciclistas está previsto entre las 14:50 y las 15:05 horas.

Corte de tráfico durante el paso de la prueba

La Policía Local de Cheste, en coordinación con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, regulará las rotondas situadas en el recorrido de la prueba. Es importante que los vecinos y vecinas tengan en cuenta que quedará prohibida toda circulación de vehículos en la CV-50 —incluidas las bicicletas— desde el paso del primer motorista de la Guardia Civil que porte la bandera roja hasta el motorista que porte la bandera verde, que indica el fin de carrera.

La Vuelta Ciclista a España pasa por Cheste. / A. Cheste

Desde el ayuntamiento se recomienda por lo tanto planificar con antelación los desplazamientos previstos para esa franja horaria y evitar la CV-50 entre las 13:15 y el paso de la bandera verde.

Una oportunidad única para los aficionados

El paso de la Vuelta es también una ocasión inmejorable para animar al pelotón desde el arcén y disfrutar del espectáculo único de “la serpiente multicolor”. El Ayuntamiento de Cheste anima a todos los vecinos y vecinas a aprovechar este momento, siguiendo siempre las indicaciones de los agentes para garantizar el buen desarrollo de la prueba y la seguridad de todos. Con un poco de previsión, los aficionados al ciclismo podrán acercarse a la CV-50 con tiempo suficiente para poder situarse con comodidad antes de que comience el corte y disfrutar en directo del espectáculo de una de las tres grandes vueltas por etapas del mundo.

Cuando el pelotón salga de Cheste seguirá por la misma carretera CV-50 hacia Montserrat, ya en la Ribera.

Etapa llana

Se trata de una etapa llana que, gracias a la colaboración de la Diputación de Valencia, también recorrerá otras poblaciones de diferentes comarcas de la provincia (El Puig, la Pobla de Farnals, Massamagrell, Albalat del Sorells, Foios, Meliana, Vinalesa, Alfara del Patriarca, Moncada, Nàquera, Bétera, San Antonio de Benagéber, l’Eliana, Riba-roja de Túria, Vilamarxant, Montserrat, Montroi, Real, Catadau, Carlet, Algemesí, Alzira, Simat de la Valldigna, Barx) hasta finalizar en Xeraco, en la Safor, sobre las 17.20 horas. Si no hay ninguna escapada, casi con toda probabilidad se decidirá al sprint.

Recorrido de la etata Puçol-Xeraco. / La Vuelta

Salida desde l'Horta Nord

En la salida neutralizada desde Puçol, los corredores partirán del aparcamiento situado en la zona norte de la playa de Puçol, circularán por la avenida La Marina, Marjals, camí La Mar, Caminás y la antigua carretera de Barcelona hasta el Puig. Todos estas calles y avenidas estarán cortadas al tráfico.