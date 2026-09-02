Godelleta estrena una nueva rotonda en la CV-424 para mejorar la seguridad y el acceso al colegio

La carretera provincial CV-424 a su paso por Godelleta cuenta ya con una nueva glorieta destinada a mejorar la seguridad vial y ordenar los movimientos del tráfico en uno de los tramos urbanos de esta carretera provincial, por la que circulan más de un millar de vehículos cada día. La Diputación de Valencia ha completado una actuación de más de 217.000 euros que, además de transformar una intersección convencional en una rotonda, ha incluido la renovación de cerca de 500 metros de firme y mejoras específicas para hacer más seguro el acceso peatonal al CEIP Enrique Tierno Galván.

La intervención principal se ha ejecutado entre los puntos kilométricos 11+800 y 11+850 de la CV-424, carretera que conecta Chiva, Godelleta y Buñol y constituye uno de los ejes viarios de la Hoya de Buñol.

Una rotonda para reducir puntos de conflicto

La nueva glorieta sustituye una intersección existente dentro del casco urbano y pretende ordenar mejor las distintas incorporaciones y giros, además de contribuir a moderar la velocidad de los vehículos. Cuenta con un carril de circulación de siete metros de anchura. Para ejecutarla ha sido necesario ampliar la plataforma de la carretera, instalar nuevos bordillos y acondicionar las aceras, que incorporan pavimento táctil y quedan conectadas con los itinerarios peatonales existentes.

La actuación incluye también mejoras en la evacuación del agua de lluvia, renovación del pavimento y nueva señalización horizontal y vertical.

La intervención que mejora la seguridad vial en la carretera CV-424 en Godelleta. / Dival

La diputada de Carreteras, Reme Mazzolari, señala que convertir el antiguo cruce en una glorieta permite “ordenar mejor los movimientos de los vehículos, moderar la velocidad y reducir los puntos de conflicto”, mejorando así tanto la seguridad como la fluidez de la circulación.

El tramo registra una intensidad media de 1.096 vehículos al día, según los datos de 2025 aportados por la Diputación. El 2,48% corresponde a vehículos pesados.

Cerca de 500 metros de carretera renovados

La intervención ha ido más allá de la construcción de la glorieta. La Diputación ha renovado el firme de la CV-424 entre los puntos kilométricos 11+420 y 11+915, lo que supone actuar sobre cerca de medio kilómetro de carretera.

Los trabajos han incluido el asfaltado del puente sobre el barranco del Murtal, la glorieta que conecta la CV-424 con la CV-50 y el tramo comprendido entre este enlace y la glorieta urbana situada en Godelleta.

El objetivo es mejorar las condiciones de circulación en un itinerario que no solo canaliza tráfico local, sino que sirve de conexión entre diferentes municipios de la comarca.

Un paso peatonal más seguro para acceder al colegio

Uno de los elementos con mayor incidencia en la movilidad cotidiana de Godelleta es la mejora del acceso al CEIP Enrique Tierno Galván.

Dentro de las obras se ha reubicado un paso de peatones elevado hasta un punto considerado más adecuado para los desplazamientos a pie, especialmente los que realizan cada día alumnos y familias para llegar al colegio.

La actuación busca compatibilizar de manera más segura la circulación de vehículos por la CV-424 con el tránsito peatonal relacionado con el centro educativo.

Mazzolari destaca que la intervención “no se limita al tráfico rodado” y subraya que el traslado del paso elevado permite mejorar la seguridad de los niños y sus acompañantes.

La alcaldesa de Godelleta, Amparo Pardo, también ha valorado especialmente esta parte de la obra al considerar que supone “una mejora directa para el alumnado y las familias que acceden cada día al CEIP Enrique Tierno Galván”.

En conjunto, la actuación transforma uno de los puntos urbanos de la CV-424 con el doble objetivo de reducir los conflictos entre vehículos y mejorar la seguridad de los peatones, especialmente en los desplazamientos diarios vinculados al colegio.