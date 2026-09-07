Metrobús mejora desde hoy las frecuencias en Cheste y amplía el servicio a Olimar en Chiva

La Generalitat pone en marcha desde hoy, lunes 7 de septiembre, nuevas mejoras en las líneas de Metrobús que conectan el eje de la Hoya de Buñol con València. Las modificaciones afectan a las líneas 431, 432 y 435 y buscan adaptar el servicio a las necesidades actuales de movilidad, especialmente con motivo de la vuelta a las aulas.

En Cheste, la línea 435 incorpora desde hoy el paso por el Complejo Educativo en dos expediciones de vuelta con origen en València, de lunes a viernes. Las nuevas expediciones, denominadas 435F, corresponden a las salidas desde València de las 7.30 y las 12.30 horas.

En Chiva, el principal cambio supone ampliar el servicio hasta la urbanización Olimar, donde diferentes expediciones de las líneas 431, 432 y 435 incorporarán desde hoy este recorrido.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, destacó que estas modificaciones permiten “adaptar el servicio de transporte público a las necesidades de movilidad de la ciudadanía y mejorar la conexión con puntos que requieren una atención específica”. En este sentido, ha subrayado la importancia de reforzar las conexiones de los municipios que continúan en proceso de recuperación tras la dana.

El conseller también señaló que las modificaciones en Chiva “responden a la necesidad de actualizar el servicio a la realidad actual de unas urbanizaciones donde cada vez vive más gente”.

Olimar incorpora nuevas expediciones

La ampliación del servicio a Olimar se plantea inicialmente como prueba piloto. De lunes a viernes, la línea 431 incorpora el paso por la urbanización en una expedición hacia València y dos hacia Cheste. La 432 lo hará en sus cuatro expediciones de vuelta, mientras que la 435 añade una expedición hacia València.

En la línea 431, una salida hacia València se adelanta de las 12.10 a las 12.05 horas, mientras que una de las expediciones con origen en València pasa de las 7.00 a las 6.55 horas. Otra modifica su recorrido y finaliza a las 16.24 horas, frente a las 16.17 actuales.

Las cuatro expediciones de la línea 432 que pasarán por Olimar en sentido Yátova tendrán salidas a las 8.20, 12.30, 15.45 y 19.45 horas.

Por su parte, la línea 435 incorpora el paso por Olimar en una expedición hacia València con salida a las 20.10 horas, que amplía su llegada hasta las 21.48 horas.

Los cambios también afectan al fin de semana. Los sábados habrá tres expediciones de la línea 435 que pasarán por Olimar, mientras que domingos y festivos se incorporará una expedición con origen en València a las 17.00 horas.

La directora general de Recuperación de la Generalitat, Sandra Castillo, ha destacado la colaboración entre la Vicepresidencia Tercera, el departamento de Recuperación y la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV) para atender “una petición de los vecinos”. “La recuperación de nuestros municipios pasa también por dotarles de mejores servicios y desde la Generalitat cumplimos”, ha remarcado.

La Generalitat evaluará el funcionamiento de esta prueba piloto en Olimar y la respuesta de los usuarios para determinar si son necesarias nuevas modificaciones. Además, se contempla la posibilidad de extender las mejoras a otras urbanizaciones en el futuro.