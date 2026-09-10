Cheste recibe 2,2 millones de euros para ampliar el barranco Silleta

Cheste ha conseguido 2.242.000 euros del Plan Edil Dana para ejecutar una actuación destinada a ampliar la capacidad hidráulica del barranco Silleta, uno de los principales puntos de riesgo del municipio frente a episodios de lluvias intensas. El Ministerio de Hacienda ha concedido un total de 5.999.994 euros a la candidatura conjunta presentada por Cheste y Benetússer, de los que algo más de 2,2 millones corresponden al municipio de la Hoya de Buñol-Chiva.

La resolución favorable de esta convocatoria, financiada a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), permitirá al Ayuntamiento de Cheste impulsar una obra considerada estratégica para mejorar la protección del municipio frente a futuras inundaciones. El barranco Silleta atraviesa la localidad y su desbordamiento fue uno de los principales factores de la inundación sufrida por Cheste durante la dana del 29 de octubre de 2024.

El alcalde de Cheste, José Morell, ha destacado la importancia de la actuación después de la experiencia vivida por el municipio durante la riada. "Sabemos de primera mano el daño que puede hacer una barrancada como la del 2024 y éste es un proyecto crucial para mitigar su impacto, tanto económico como humano", ha señalado.

Morell ha defendido además que la inversión debe servir para preparar al municipio ante futuros episodios meteorológicos extremos. "Queremos un Cheste mejor preparado, más resiliente, capaz de proteger a sus vecinos ante episodios meteorológicos extremos que, por desgracia, pueden repetirse. Esta inversión va en esa dirección", ha sentenciado.

Plano de las actuaciones sobre el término municipal de Cheste con el escudo antiinundaciones previsto. / A. Cheste

Una candidatura conjunta con Benetússer

Los casi seis millones de euros concedidos son fruto de la candidatura conjunta presentada por Cheste y Benetússer el pasado mes de febrero. Ambos municipios concurrieron al Plan EDIL DANA mediante la constitución de un Área Urbana Funcional, una fórmula que permite a diferentes localidades presentar proyectos complementarios bajo una misma candidatura.

La propuesta fue trabajada conjuntamente por ambos ayuntamientos y quedó ultimada en una reunión celebrada el 4 de febrero, en la que participaron el alcalde de Cheste, José Morell, y la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, junto a sus respectivos equipos técnicos.

La ayuda se ha distribuido entre ambas localidades atendiendo a un criterio poblacional. De los 5.999.994 euros concedidos, 2.242.000 euros serán para Cheste y 4.057.000 para Benetússer.

Más inversiones en Cheste tras la riada

Los 2,2 millones de euros para el barranco Silleta se suman a otras inversiones que el Ayuntamiento de Cheste ha conseguido canalizar desde la dana de 2024.

Entre ellas figura la reforma integral de la piscina municipal, una actuación dotada con 1,5 millones de euros procedentes del Ministerio de Política Territorial y cuyas obras están a punto de comenzar.

También se incluyen las intervenciones de emergencia realizadas en el polideportivo municipal durante el pasado curso para recuperar y mejorar las instalaciones afectadas por las consecuencias de la catástrofe.