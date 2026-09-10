El puente reconstruido tras la dana en Serra Perenxisa se anega tras las lluvias en Chiva

El puente del camino de Serra Perenxisa sobre el barranco del Gallego, en Chiva, volvió a quedar anegado este miércoles tras las lluvias y terminó dificultando el paso de los vecinos de la zona. La situación ha generado preocupación entre los residentes de Serra Perenxisa, especialmente porque se trata de una infraestructura reconstruida recientemente tras los daños provocados por la dana de 2024.

Una vecina afectada ha trasladado a Levante-EMV la situación registrada durante la tarde del 9 de septiembre y ha aportado un vídeo grabado en la zona. Según explica, a las 19 horas el agua acumulada ya impedía el paso por el puente, complicando el acceso y la movilidad de los residentes.

La afectada considera especialmente preocupante que el episodio se produjera después de una lluvia que, según los vecinos, "no fue especialmente intensa". "A pesar de ello, la situación que se observa en el puente y sus accesos es preocupante: a las 19:00 horas ya no podemos pasar por él, lo que está dificultando seriamente el acceso y la movilidad de los vecinos de la zona", señala.

Los residentes no realizan una valoración técnica sobre las causas de la acumulación de agua, pero reclaman que se compruebe si la infraestructura funciona conforme al proyecto para el que fue ejecutada. En concreto, plantean la necesidad de determinar si los sistemas de drenaje y evacuación funcionan correctamente y si existen posibles deficiencias que puedan afectar a la seguridad y funcionalidad del puente.

Una obra de 2,4 millones tras la dana

La preocupación vecinal se centra también en el hecho de que el puente fue reconstruido precisamente después de la catástrofe de 2024. La actuación fue adjudicada en enero de 2025 por un importe de 2.396.694 euros, dentro del contrato de obras de emergencia de reposición de infraestructuras afectadas por la dana.

Según trasladan los vecinos, la propia Generalitat presentó la actuación como una intervención destinada, entre otros objetivos, a mejorar la capacidad hidráulica del puente y aumentar la seguridad frente a episodios de avenida. Por ello, consideran necesario comprobar si la infraestructura responde a las prestaciones previstas cuando se producen lluvias.

"Somos vecinos de Serra Perenxisa y esta situación nos genera una enorme preocupación, especialmente teniendo en cuenta que estamos hablando de una infraestructura reconstruida precisamente después de una catástrofe como la dana y financiada con una cantidad muy importante de dinero público", trasladan.

El ayuntamiento pide revisar el puente

La alerta vecinal coincide con la reacción del Ayuntamiento de Chiva, que este jueves anunció que reclamará a la Conselleria de Medio Ambiente e Infraestructuras una revisión técnica del Puente del Gallego para determinar las causas de la acumulación de agua.

El consistorio considera especialmente preocupante que el problema se haya producido en una obra de reciente ejecución y reclama explicaciones sobre el funcionamiento de los sistemas de drenaje y evacuación.

El alcalde de Chiva, Ernesto Navarro, ha incidido en "la necesidad de un puente seguro, operativo y preparado para responder cuando más lo necesita la población".

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Manuel Verdeguer, ha señalado que "no podemos normalizar que una infraestructura recién reconstruida, destinada a recuperar una conexión esencial después de la dana, presente problemas de este calibre con las primeras lluvias".

La revisión solicitada por el ayuntamiento deberá analizar, según explica el consistorio, las causas de la acumulación de agua sobre la calzada, así como el diseño y funcionamiento de los sistemas de drenaje y evacuación. El objetivo será determinar si tienen capacidad suficiente y, en caso necesario, establecer medidas correctoras.

La concejala de Urbanizaciones, Natalia Toro, ha defendido que "este tipo de revisiones técnicas son fundamentales para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de las infraestructuras del municipio, especialmente en los accesos a las urbanizaciones, ante posibles episodios de lluvia en el futuro"

El vecindario pide comprobar la obra sobre el terreno

Los residentes de Serra Perenxisa reclaman ahora que la administración competente determine si lo ocurrido responde a una circunstancia puntual o si existe algún problema en el diseño o ejecución de la infraestructura.

La vecina que ha trasladado los hechos a este periódico insiste en que no pretende realizar una valoración técnica, sino poner en conocimiento de la opinión pública una situación que, a su juicio, debe ser examinada por los profesionales responsables.