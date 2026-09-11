La Generalitat admite que el drenaje del puente reconstruido tras la dana en Serra Perenxisa "pudo haberse quedado corto"

La Generalitat admite que el sistema de drenaje previsto en la reconstrucción del puente del Gallego de Chiva, en Serra Perenxisa, "puede no haber sido suficiente para evacuar todo el agua que llega desde las calles en pendiente". Así lo ha reconocido la Conselleria de Medio Ambiente, en declaraciones a Levante-EMV después de que la infraestructura, reconstruida tras la dana de 2024, registrara acumulaciones de varios centímetros de agua sobre la calzada durante el episodio de lluvias del pasado miércoles 9 de septiembre.

La Conselleria explica que el drenaje del agua "sí estaba contemplado en el proyecto, pese a que el entorno no dispone de una red municipal de pluviales". Sin embargo, admite a este diario que "las estimaciones realizadas con el ayuntamiento pueden haberse quedado cortas".

La explicación se produce después de que vecinos de la zona trasladaran su preocupación por el estado del puente y aportaran grabaciones en las que se observa la acumulación de agua sobre la infraestructura durante las lluvias del pasado miércoles. El Ayuntamiento de Chiva reclamó a la Generalitat una revisión técnica de la actuación ante la situación registrada.

Barranco del Gallego a su paso por la Serra Perenxisa de Chiva, a la derecha el puente anegado tras las pasadas lluvias. / José Manuel López

La Generalitat defiende el aumento de la capacidad hidráulica

Desde Conselleria insisten en que la principal mejora introducida con la reconstrucción ha sido el incremento de la capacidad hidráulica del puente, después de que la infraestructura anterior quedara destruida por la crecida del barranco durante la dana.

La sección hidráulica ha pasado de 26,25 metros cuadrados antes del 29 de octubre de 2024 a 64,58 metros cuadrados en la actualidad, lo que supone multiplicarla por 2,5.

"El diseño garantiza la seguridad más que la anterior infraestructura en la cuestión más importante, la capacidad hidráulica", señala la Generalitat, que recuerda que "el anterior puente desapareció por la crecida del río y ahora es una infraestructura más resiliente".

La Conselleria diferencia así entre el agua que circula por el cauce y la que se acumula sobre la calzada. Según su explicación, durante los últimos episodios de lluvia "no se han registrado problemas con el agua que discurre por el barranco bajo el puente, gracias al aumento de la sección hidráulica". Las incidencias se han producido en la parte superior de la infraestructura, donde se concentra el agua procedente de las calles situadas en pendiente.

El puente del camino de Serra Perenxisa de Chiva sobre el barranco del Gallego. / José Manuel López

La obra se ejecutó como actuación de emergencia

La Generalitat también pone el foco en el carácter de emergencia de la reconstrucción. "Hay que partir de la base de que esta es una obra de emergencia", señala la Conselleria, que explica que el proyecto se elaboró al mismo tiempo que se ejecutaba la obra con el objetivo de evitar que los trámites retrasaran la recuperación de la infraestructura.

"Se hace el proyecto a la vez que la obra para no dilatar plazos y que viera la luz lo antes posible. Luego se admiten modificaciones", añade.

En este contexto, Conselleria asegura que el proyecto "sí tuvo en cuenta el drenaje del agua", aunque reconoce que las previsiones realizadas conjuntamente con el ayuntamiento podrían no haber dimensionado suficientemente las necesidades reales.

Puente del camino de Serra Perenxisa de Chiva sobre el barranco del Gallego. / José Manuel López

Limpieza de desagües y nuevas medidas de drenaje

Ante la proximidad de la temporada de lluvias, la Generalitat asegura que ya trabaja con el Ayuntamiento de Chiva para mejorar la evacuación del agua.

A corto plazo, la medida prevista es la limpieza de los desagües, ya que, según Conselleria, después de un verano seco se ha acumulado vegetación que puede dificultar la evacuación.

"En colaboración con el ayuntamiento a corto plazo lo que se tiene que realizar es una limpieza de los desagües. Tras un verano seco se ha acumulado maleza y los sistemas de drenaje no han podido estar libre para evacuar", explica.

Uno de los desagües pluviales con vegetación seca en la zona afectada de Chiva. / GVA

Pero la Generalitat va un paso más allá y confirma a Levante-EMV que también estudia incorporar otras medidas adicionales de drenaje. "De forma paralela se estudia incorporar otras medidas extra de drenaje", señalan fuentes de la Conselleria, sin concretar todavía en qué consistirán esas actuaciones.

La Generalitat ha subrayado que "se trata de una insfraestructura de titularidad municipal cuya reconstrucción asumió de forma extraordinaria tras la dana" y que, una vez finalizada, "el mantenimiento corresponde al ayuntamiento". No obstante, asegura que ambas administraciones están en contacto para evaluar la situación y adoptar medidas.

Así pues, la administración autonómica defiende que la actuación ha permitido mejorar sustancialmente la capacidad de la infraestructura frente a una eventual crecida del barranco.