Chiva cuestiona el diseño del puente del Gallego tras las primeras lluvias: "Evidencia deficiencias"

El Ayuntamiento de Chiva ha respondido a la Conselleria tras la información publicada sobre la acumulación de agua en el puente del Gallego, en Serra Perenxisa, después de las lluvias del 9 de septiembre, y apunta directamente, en declaraciones a Levante-EMV, a "deficiencias en el diseño de la infraestructura y a su sistema de evacuación de aguas" como posibles causas del problema.

El consistorio considera que lo ocurrido no puede atribuirse únicamente a la intensidad de las precipitaciones y defiende que el episodio "evidencia deficiencias en la configuración del puente", una infraestructura de reciente construcción que llegó a dificultar el paso de vehículos durante las lluvias.

Según explica el consistorio a este diario, el principal problema se encuentra en la propia cota a la que se ha ejecutado el puente: "La plataforma habría quedado a una altura inferior a la de la ladera y el entorno inmediato, una configuración que favorecería que el agua procedente de las zonas superiores se dirija hacia la calzada y termine acumulándose sobre ella".

Desde el ayuntamiento sostienen que una cota y unas pendientes "adecuadas habrían permitido conducir el agua hacia los laterales o hacia los accesos", evitando el efecto de embalsamiento que se ha observado sobre el tablero.

El ayuntamiento cuestiona los imbornales

A este circunstancia se suma, según el análisis municipal, la "insuficiencia de los imbornales instalados en el puente". El ayuntamiento considera que estos elementos "no tienen capacidad suficiente para evacuar con rapidez todo el volumen de agua que llega hasta el tablero".

El consistorio apunta además a otro elemento de la infraestructura: el diseño de la barandillas y de los laterales del puente. Según indican, estos elementos "podrían haber permitido una evacuación más directa del agua hacia el cauce del barranco, en lugar de concretar prácticamente toda la salida en unos puntos de drenaje de capacidad reducida".

La conclusión del ayuntamiento es que la infraestructura nueva no debería presentar problemas de este calibre ante unas precipitaciones que califican de "escasa entidad". "Resulta especialmente preocupante que una infraestructura de reciente construcción presente este comportamiento con unas lluvias escasas y llegue a dificultar o impedir temporalmente el paso de vehículos", señala a este diario el Ayuntamiento de Chiva.

Visita al puente y limpieza de desagües

Técnicos de la Conselleria se desplazaron ayer viernes por la mañana al puente afectado para trabajar el informe que incorpore nuevas mejoras, acompañados de personal del consistorio encargados de limpiar los desagües, según ha podido confirmar Levante-EMV.

"Tranquilidad y seguridad"

Precisamente el jueves tuvo lugar una reunión de trabajo con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, y su equipo técnico para despejar dudas sobre la seguridad del barranco de Chiva. "La CHJ informó de que el barranco es hoy más seguro gracias a las obras ya realizadas que suponen una mayor protección para las personas y el entorno", indicaba el consistorio.

Aún quedan labores por desempeñar dentro del proyecto de reconstrucción del municipio. "Los trabajos no han cesado y es necesario realizar estudios técnicos que permitan garantizar las próximas actuaciones y seguir mejorando la seguridad", finalizaba el ayuntamiento.

Dos puentes en la urbanización de El Bosque

El municipio también ha puesto el foco ahora en dos nuevas actuaciones de reconstrucción de puentes previstas en la urbanización El Bosque, también en el término municipal, que dependen de la Conselleria y que tienen sus obras pendientes de ejecución en breve.

"Esperamos que el conocimiento y la experiencia obtenidos con el puente del Gallego sirvan para evitar que se repitan estos mismos problemas de diseño y drenaje en las nuevas infraestructuras", subraya el consistorio.

También han reclamado que las próximas actuaciones incorporen desde su diseño "soluciones adecuadas para gestionar el agua procedente de las laderas y del entorno", especialmente en un municipio que sufrió de lleno los efectos de la dana.

Ahora se deberá determinar si la acumulación de agua registrada en el puente responde a la falta de mantenimiento de los desagües, las condiciones de precipitación o si existe un problema derivado de la configuración de la infraestructura y de su sistema de drenaje. Por último, el ayuntamiento pide que sea la Conselleria la que realice esta revisión técnica que esclarezca las actuaciones necesarias.