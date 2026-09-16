El Ayuntamiento de Cheste avanza en su estrategia para garantizar tanto la continuidad del suministro hídrico como la calidad del agua que llega a los vecinos. El consistorio mantiene en marcha de forma simultánea dos actuaciones que responden a problemas diferentes: la canalización de agua desde el pozo Toyuelo II, destinada a reforzar los recursos disponibles en situaciones de necesidad, y la instalación de un sistema de filtración mediante carbón activo granular que permite eliminar contaminantes y mejorar la calidad del agua.

Una nueva fuente para garantizar el suministro

Una de las principales actuaciones pasa por la culminación del proyecto para canalizar agua desde el pozo Toyuelo II, propiedad de la Comunidad de Regantes Cheste-Chiva. La infraestructura se conecta mediante un by-pass en la balsa de Urrea y supone una inversión de medio millón de euros.

La actuación pretende diversificar las fuentes de abastecimiento de Cheste ante la situación de la masa de agua de la que depende actualmente el municipio, que presenta problemas tanto cuantitativos como cualitativos.

El alcalde de Cheste, José Morell, defiende que la actuación permitirá disponer de una alternativa ante posibles incidencias en el suministro. “Con esta iniciativa aseguramos el agua de Cheste”, asegura Morell, “diversificamos los aportes de agua y añadimos una nueva fuente preparada en caso de tener averías o algún contaminante”.

Esta actuación se integra, además, en una estrategia más amplia que contempla la futura adhesión a la Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (Emshi). El objetivo es que los vecinos de Cheste puedan disponer en el futuro del mismo recurso hídrico que abastece a Valencia y contar así con un suministro más garantizado.

Cheste refuerza el suministro de agua con nuevas infraestructuras y un sistema de filtración. / A. Cheste

Carbón activo contra los contaminantes

La segunda intervención está dirigida directamente a mejorar la calidad del agua. El Ayuntamiento ha instalado en apenas tres meses y mediante un procedimiento de urgencia un sistema de filtración por carbón activo granular, con una inversión cercana también al medio millón de euros.

El sistema está diseñado para eliminar del agua de abastecimiento compuestos orgánicos y plaguicidas presentes en las captaciones subterráneas del Polígono Castilla. La actuación se puso en marcha después de detectarse contaminantes como el fungicida Floripan.

La rápida ejecución de la infraestructura ha permitido evitar problemas en los procesos de producción del área industrial y ha posibilitado que el sistema pase a cumplir los requerimientos establecidos por Salud Pública de la Generalitat.

El carbón activo granular constituye una de las soluciones utilizadas para hacer frente a este tipo de contaminación en diferentes municipios de la Comunitat Valenciana. Localidades como Alzira, Vilamarxant, Carcaixent o Vila-real han recurrido también a sistemas similares ante la presencia de herbicidas y plaguicidas en sus acuíferos.

Una inversión de cinco millones para modernizar la red

Las dos actuaciones forman parte de un programa más amplio de gestión hídrica impulsado por el Ayuntamiento de Cheste. Uno de los principales hitos se produjo el pasado mes de junio, cuando el Pleno municipal aprobó por unanimidad el Estudio de Viabilidad Económico-Financiera, el Plan de Inversiones y la Estructura de Costes del futuro contrato de gestión integral del agua.

El proyecto contempla una inversión cercana a los cinco millones de euros durante los 25 años de duración del contrato.

Entre las actuaciones previstas se encuentra la interconexión de los depósitos del Polígono Castilla y del núcleo urbano, que actualmente funcionan como redes independientes. El plan también contempla la incorporación de telelectura y telecontrol para detectar fugas de forma temprana y mejorar la gestión de la red.

A ello se suma la utilización de energía solar para la extracción de agua, con el objetivo de avanzar hacia un modelo más sostenible y eficiente, según el consistorio, sin repercusión en el recibo de los ciudadanos.

Morell ha definido este proceso como una “oportunidad histórica para transformar el servicio, conectando infraestructuras que hasta ahora funcionaban de manera independiente y permitiendo una gestión más eficiente y en tiempo real”.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, David Pujals, ha señalado que el plan “permite avanzar hacia un servicio más eficiente, resiliente y adaptado a los retos ambientales actuales y futuros, con una clara apuesta por la sostenibilidad y el uso responsable del agua”.