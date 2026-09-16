Chiva acelera el proyecto del Centro Cívico de Calicanto con el modelo de Bétera como referencia

El Ayuntamiento de Chiva avanza en el proyecto para dotar a la urbanización de Calicanto de un nuevo Centro Cívico y ha puesto el foco en modelos que ya funcionan en otros municipios. Los concejales de Urbanismo, Manuel Verdeguer, y de Urbanizaciones, Natalia Toro, han visitado el Centro Cívico de Mas Camarena, en Bétera, para conocer de primera mano sus instalaciones y analizar qué soluciones podrían trasladarse al futuro equipamiento de Calicanto.

El centro social de Mas Camarena presta servicio a los vecinos de Torre en Conill y Mas Camarena y reúne en un mismo edificio diferentes espacios destinados al uso ciudadano. Entre ellos se encuentran una biblioteca, salas polivalentes, aulas de estudio y aseos, una distribución que Chiva estudia como posible referencia para su futuro equipamiento.

La visita se enmarca en la estrategia del gobierno municipal para avanzar en la mejora de los servicios de las urbanizaciones afectadas por la dana. El objetivo es reforzar las dotaciones de estos núcleos residenciales y avanzar hacia una prestación de servicios equiparable a la del casco urbano.

Natalia Toro y Manuel Verdeguer visitan el centro social Mas Camarena, en Bétera. / A. Chiva

Espacios para estudiar, reunirse y realizar actividades

Una de las características que más interés ha despertado durante la visita son las aulas de estudio, que disponen de un sistema de acceso mediante panel numérico. Este mecanismo permite que los vecinos puedan utilizar estos espacios incluso cuando la biblioteca permanece cerrada.

El centro también cuenta con salas polivalentes destinadas a reuniones, presentaciones y diferentes actividades vecinales, lo que permite concentrar en un mismo edificio distintos usos y servicios para la ciudadanía.

Otro de los aspectos analizados ha sido la sostenibilidad del edificio. El centro está diseñado para ser autosuficiente y dispone de placas solares, que permiten generar parte de la energía necesaria para su funcionamiento.

Durante el recorrido, los representantes municipales de Chiva han podido conocer el funcionamiento de las instalaciones y las soluciones adoptadas en Bétera para crear espacios vecinales eficientes, sostenibles y adaptados a las necesidades de los residentes.

Calicanto busca soluciones para sus vecinos

La visita también ha servido para intercambiar experiencias sobre la gestión de las urbanizaciones y abordar las necesidades específicas que presentan estos núcleos residenciales.

A partir de la experiencia de Mas Camarena, los concejales de Chiva continúan trabajando en la búsqueda de propuestas para mejorar los servicios de Calicanto y dar respuesta a las demandas de sus vecinos.

El Centro Cívico de Bétera se convierte así en una referencia para definir las características y servicios que podría incorporar el futuro equipamiento de Calicanto, dentro del proceso de reconstrucción y mejora de las urbanizaciones del municipio tras la dana.