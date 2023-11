Embalses en momentos de sequía: comprendiendo su Gestión y su Impacto

Contenido ofrecido por:



En España, las sequías se han vuelto cada vez más recurrentes debido a los efectos del cambio climático. Este año 2023 es de los más secos en décadas, lo que ha llevado a que muchos embalses se encuentren en una situación crítica en Cataluña y Andalucía. Esto plantea varias preguntas: ¿quién se encarga de gestionar las reservas de agua? ¿Cómo se toman las decisiones sobre el uso del agua en momentos de sequía?

Usos del agua en un embalse

Los usos prioritarios de estas infraestructuras hidráulicas son el abastecimiento de agua potable a poblaciones y el abastecimiento para riegos y usos industriales. Sin embargo, también se utilizan para la producción de energía eléctrica y para actividades recreativas, culturales y deportivas. Es importante destacar que, incluso en situaciones de sequía, la preservación de la biodiversidad de los embalses es una obligación legal. Contrario a lo que se podría pensar, las empresas energéticas no tienen la capacidad de decidir cuándo utilizar el agua de un embalse para generar electricidad. Esta responsabilidad recae en la Administración del Estado, a través de los Organismos de Cuenca y las Comisiones de Desembalse. Estas comisiones, compuestas por representantes de diversos sectores, coordinan las necesidades de todos los beneficiarios del agua y garantizan el cumplimiento de los usos prioritarios. En situaciones de sequía, estas comisiones se reúnen con mayor frecuencia para adaptar los ajustes de desembalse a la nueva realidad.

Desembalse nocturno

El desembalse nocturno en los embalses tiene varias razones. En primer lugar, la energía eléctrica no se puede almacenar, por lo que debe generarse en el momento en que se consume. Durante la noche, cuando la generación fotovoltaica no está disponible, las centrales hidroeléctricas pueden entrar en funcionamiento para cubrir la demanda energética de manera más eficiente. Además, el desembalse nocturno también está relacionado con la optimización del uso del agua para riego, ya que es más eficiente regar por la noche. Por último, el horario de los desembalses puede estar determinado por el tiempo que tarda el agua en llegar desde el embalse hasta el lugar donde es demandada. Es importante destacar que la generación de energía hidroeléctrica no afecta negativamente a otros usos del agua. A diferencia de los usos consuntivos, como el abastecimiento humano o el riego, la energía hidroeléctrica no consume ni altera el agua utilizada. Una vez que se ha utilizado para generar energía, el agua regresa al cauce del río y puede ser nuevamente utilizada para otros fines. Además, la generación de energía hidroeléctrica constituye un valor añadido al valor intrínseco del agua, ya que contribuye a cubrir la demanda de electricidad y reduce la dependencia de otras fuentes de energía más contaminantes.

Además, las centrales hidroeléctricas aprovechan el caudal de agua liberado desde los embalses para generar energía. Sin embargo, en ciertas circunstancias, puede ser necesario interrumpir su actividad. Esto ocurre cuando el caudal máximo a liberar es demasiado escaso para que las turbinas puedan aprovecharlo o cuando el nivel del embalse es tan bajo que no permite captar el caudal necesario. En estos casos, se priorizan los usos del agua establecidos por la legislación vigente, como el abastecimiento humano, los caudales ecológicos y el riego. Es importante destacar que, actualmente, la mayoría de las centrales hidroeléctricas de Endesa no se encuentran en riesgo de parada prolongada debido a la falta de agua en los embalses.

Hay que destacar que en aquellos casos en los que no es necesario desembalsar por usos prioritarios, como el abastecimiento humano o el riego, se prioriza mantener una lámina de agua que permita el uso recreativo durante todo el verano. Esto se debe al compromiso de Endesa de ser una empresa sostenible y de generar valor en los territorios en los que opera. Además, se busca compatibilizar el uso hidroeléctrico del agua con las actividades turísticas y deportivas que se desarrollan en torno a los ríos.