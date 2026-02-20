LALIGA
BARES CLUB
Una oportunidad que convierte cada jornada en una experiencia rentable para cualquier hostelero porque en España el fútbol no solo se juega en el estadio… también se vive y se celebra en el bar.
La otra grada de LALIGA está en tu barrio
Hay partidos de fútbol que no se ven. Se viven y sienten. En España, el bar es el lugar donde esa experiencia alcanza otro nivel. El de debajo de casa, el de siempre, al que va un amigo, el de la pantalla grande, ese otro donde se está más tranquilo… Los hay de todo tipo y gustos. Se puede elegir dónde ver un partido en el que los 90 minutos empiezan mucho antes del pitido inicial y se alargan bastante después del final.
Texto: Víctor García
Detrás de cada jornada que llena un bar hay planificación, señal oficial y una estructura que ayuda al hostelero a convertir el partido en algo más que una emisión en pantalla. Ahí encaja LALIGA BARES CLUB, la propuesta de LALIGA para establecimientos de hostelería que quieren convertir cada jornada en una experiencia diferencial y única para sus clientes. Porque esto no es solo fútbol, es la mejor oportunidad para atraer nuevos clientes, reforzar los que ya se tienen y potenciar las bondades de un local durante una ventana donde el bar, la barra y sus mesas se transforman en un graderío más del estadio.
El ejemplo de ELDERBI DE VALENCIA
El derbi entre Levante UD y Valencia CF fue un ejemplo del efecto que se consigue con LALIGA BARES CLUB los días de un partido especial. Fuimos al bar valenciano de Saint Martin's Urban Irish, donde el ambiente empezó a construirse horas antes. Previsión extra de provisiones, pantallas listas, reservas confirmadas... No era una tarde cualquiera.
“A nivel de consumo y de clientes se nota cuando es un partido especial, como un derbi. Desde LALIGA BARES CLUB contamos con ventajas y materiales que nos ayudan a dinamizar el ambiente en citas como ELDERBI DE VALENCIA”, reconocía Vega Baulo, supervisora del local. Esa capacidad para activar el consumo en momentos clave es uno de los valores añadidos del programa.
Porque un encuentro así no solo llena mesas durante esa tarde o noche. Construye la imagen y la clientela que se genera alrededor del bar. “Este tipo de encuentros enriquece mucho la comunidad hostelera en el bar”, explicaba Vega. Lo que sucede durante el partido -y antes y después- se convierte en escaparate para fidelizar a quienes ya vienen y para conquistar a quienes cruzan la puerta por primera vez.
Mucho más que 90 minutos
En un bar, un partido no empieza con el pitido inicial. Comienza con la previa, con el análisis, con el debate sobre la alineación. Y tampoco termina con el último pitido. Se comentan jugadas, se celebra, se lamenta. Se comparte… También supone la excusa perfecta para quedar y verse con amigos o familiares.
“Vivir un partido de fútbol en un bar siempre es diferente y más emocionante que en casa porque comentas las jugadas, los goles o lo que suceda con amigos o aficionados que te encuentres en el bar”, señalaba un cliente habitual de Saint Martin's Urban Irish. Otro lo resumía así e iba más lejos: “Es casi casi como estar en el estadio. Compartiendo con gente y sentir el latido del partido”.
Ese “latido” es el activo principal de cualquier establecimiento que apuesta por el fútbol en directo. Y es ahí donde LALIGA BARES CLUB aporta un impulso adicional al hostelero a través de ventajas, beneficios y sorteos exclusivos pensados para dinamizar jornadas señaladas. Desde packs de merchandising para repartir entre los clientes hasta acciones promocionales vinculadas a partidos especiales, el objetivo es reforzar el ambiente y generar una experiencia que invite a volver.
El canal LALIGA BARES y el impulso de LALIGA BARES CLUB
La temporada pasada, más de 43.000 bares contrataron LALIGA BARES, el servicio que permite emitir de forma oficial los partidos y garantizar una experiencia de calidad a los clientes. No es una cifra casual: el fútbol en directo sigue siendo uno de los grandes motores de consumo en hostelería. Contar con la señal oficial y el respaldo de LALIGA aporta tranquilidad al día a día del establecimiento.
A partir de ahí, entra en juego LALIGA BARES CLUB, una plataforma pensada por y para hosteleros, con ventajas y promociones exclusivas para ellos y sus clientes. A través de sorteos y beneficios asociados a grandes partidos, el club añade un incentivo extra en jornadas señaladas y refuerza la conexión entre el bar y su comunidad en torno al fútbol.
Una experiencia
El servicio permite acceder a las competiciones más relevantes y convertir cada jornada en una oportunidad de negocio. Porque no se trata solo de poner un encuentro en la tele del bar, sino de diseñar una experiencia alrededor de él.
LALIGA tiene la capacidad única para reunir perfiles distintos bajo una misma televisión y en el contexto actual, donde la experiencia compartida gana valor frente al consumo individual en casa, el bar se consolida como espacio social de referencia más allá del estadio.
LALIGA BARES entiende esa dimensión, filosofía y experiencia. Lo que ocurrió en Valencia durante el derbi es extrapolable a cualquier ciudad española y a cualquier barrio. Ya sea en la visita de un grande, en una jornada decisiva o en una final. El bar es ese ‘otro estadio’.
