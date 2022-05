Gloria Ramos es una actriz española que se dio a conocer por el papel de Collantes en la película ‘Campeones’ de Javier Fesser. Su interpretación le valió una nominación en los Premios Goya de 2018 en la categoría de mejor actriz revelación. La joven asegura que “siempre he querido ser actriz, desde muy pequeña me puse muy pesada con ello y mis padres me dijeron que me iban a apuntar a teatro y baile” y desde entonces se ha dedicado a perseguir su sueño. Gloria Ramos ha puesto mucho esfuerzo y dedicación a su vocación. “Me subo al escenario y me gusta”, admite, sin dejar de lado sus otras ambiciones.

Con decisión

Sin lugar a dudas, la actriz es una persona decidida que cuando tiene un objetivo se esfuerza en conseguirlo. De hecho, Gloria Ramos es una todoterreno. Entre las actividades que realiza se encuentra el tiro con arco o el fútbol. “Ahora estoy haciendo teatro y estoy de gira por España”, relata la joven. Su familia es su gran apoyo. De hecho, la actriz reconoce que “mi madre me ayuda en los ensayos y me acompaña a los rodajes y las giras de teatro”.

Gloria Ramos no deja de ponerse retos. Su nuevo objetivo es trabajar en un musical porque “me gusta cantar” y para ello recibió clases online de canto durante la pandemia.

Invertir para conseguir nuestros objetivos

Con esfuerzo y constancia conseguiremos nuestros objetivos vitales, de la misma forma que ocurre con los objetivos financieros. Pero antes de tomar cualquier decisión, es fundamental estar bien informados y saber qué hacer para acercarnos a aquello que nos proponemos. Natalia de Santiago, experta en finanzas, nos descubre algunos conceptos clave sobre inversión para dar un paso adelante y poner a trabajar nuestros ahorros. Puedes ver el vídeo completo aquí.

Para ello es importante contar con el asesoramiento de un experto que nos ayude a elegir qué productos de inversión se acercan más a nuestros objetivos teniendo en cuenta nuestro perfil de riesgo y nuestra situación personal.

Según el momento en el que nos encontremos, tendremos que decidir cuál es el tipo de inversión que se acerca más a nuestras necesidades y al riesgo que podemos asumir. Ya que no hay rentabilidad sin riesgo.

Cultura financiera

El programa de cultura financiera de CaixaBank, ‘Mucho por hacer’ vuelve de nuevo con diferentes líderes de la cultura y el deporte para acercar a la población conceptos financieros básicos. Además, este año se incorpora la experta en finanzas Natalia de Santiago, que junto al profesor de la Universidad Pompeu Fabra Barcelona School of Management, Xavier Puig, serán los encargados de explicarnos los conceptos básicos de cada temática para que podamos alcanzar nuestro bienestar financiero.

Como banca socialmente responsable, CaixaBank impulsa, de manera presencial y telemática, el conocimiento financiero a través de información neutra, independiente y de calidad, con el fin de ayudar a la sociedad en la toma de decisiones responsables sobre la economía personal y familiar.