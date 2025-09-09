Los centinelas del mar: 4 rutas por faros legendarios

Protegen a navegantes, divisan la eternidad del horizonte y vigilan sin pausa cada amanecer y atardecer. Los faros son mucho más que simples guías marítimas. Su leyenda se ha forjado junto a acantilados y arrecifes. Entre la ira de tempestades y la calma de un manso océano. Un perpetuo velador de barcos desde que en el siglo III a C. se construyera el primero de la historia, el Faro de Alejandría. Una de las siete maravillas del mundo que, según la historia, enviaba luz a 50 kilómetros de distancia. Desde aquel primer coloso, muchos se han levantado después para deleite de los apasionados del mar, de la historia y de los viajeros ávidos de bellos paisajes.

Hoy, en España, existen 191 faros con valor patrimonial, muchos de ellos en lugares remotos y de ubicación privilegiada, en lo alto de acantilados, en cabos o penínsulas, desde donde dibujan impresionantes vistas al mar. Cada uno cuenta su historia, su leyenda, su gesta o su tragedia. Son testigos de naufragios inevitables, de vidas solitarias de torreros, de fenómenos naturales insólitos y, por supuesto, y ahí radica su esencia y su misión, son artífices de la llegada de barcos a puerto, con adversidades o sin ellas. Pero siendo, al fin y al cabo, protectores de vidas en el mar.

En esta ruta queremos que conozcas algunos de los faros más bonitos o emblemáticos para que puedas disfrutarlos en tu próxima escapada. Envueltos de la magia de paisajes espectaculares, son perfectos para desconectar, rendirse a la calma y escuchar el sonido de la naturaleza en vivo.

Estos son nuestros favoritos y los mejores alojamientos para una experiencia completamente relajante y legendaria.