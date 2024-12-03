Desde hoy y hasta el domingo se puede participar en la votación popular para escoger a la Mejor StartUp dentro de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell

A lo largo de más de cuatro décadas, los Premios Empresa del Año Banco Sabadell se han consolidado como uno de los grandes referentes del reconocimiento empresarial en Catalunya. Impulsados por EL PERIÓDICO, estos galardones ponen en valor el papel transformador de las empresas, no solo desde el punto de vista económico, sino también por su contribución a la innovación, la sostenibilidad y el progreso social.

Posiblemente las dos categorías principales de estos galardones –cuyo premio entrega personalmente Banco Sabadell– son las de Empresa del Año y Empresario/a del Año. Junto a estas categorías, el certamen reconoce la diversidad y la riqueza del tejido productivo catalán con premios que abarcan desde la empresa familiar hasta la innovación tecnológica o el impacto social. Sin embargo, hay una categoría que se distingue del resto por su singularidad. Se trata del Premio a la Mejor StartUp del Año que, a diferencia de los demás galardones, no resulta de la decisión de un jurado profesional, sino que es elegido por la ciudadanía, mediante una votación popular on line que estará abierta del 5 al 8 de febrero.

Esta categoría pretende visibilizar el talento emprendedor emergente y dar voz al público para escoger el proyecto que mejor representa la innovación, la ambición y la capacidad de generar impacto en la sociedad. Las tres startups candidatas reflejan, además, la pluralidad del ecosistema emprendedor catalán, con propuestas que van desde el bienestar y la salud hasta la logística y la biotecnología.

Las tres candidatas

Una de las finalistas es Superlativa Botanicals, una startup barcelonesa fundada el año 2019 por Teresa Pueyo y especializada en el desarrollo de complementos naturales para el manejo del estrés y el equilibrio hormonal. Con un enfoque claro en el bienestar femenino, la empresa combina ciencia moderna y medicina herbal tradicional para ofrecer suplementos basados en adaptógenos. Su propuesta ha logrado conectar con una comunidad digital activa y ganar credibilidad en el canal farmacéutico, donde ya confían en ella cientos de profesionales. Superlativa representa una nueva generación de marcas de wellness que apuestan por la innovación, la divulgación y un enfoque holístico de la salud.

La segunda candidata es Amphora Technologies, que ha revolucionado la logística para pequeños y medianos comercios electrónicos. Fundada en el 2020 en Barcelona, la compañía ofrece una solución integral que externaliza toda la cadena logística del e-commerce, desde el almacenaje hasta la entrega final. Gracias a una red de almacenes y transportistas apoyada por una potente plataforma tecnológica, la compañía ayuda a mejorar los tiempos de entrega y la experiencia del cliente. En solo cuatro años, Amphora Technologies ha alcanzado un crecimiento exponencial, opera ya en varios países europeos y se ha convertido en un aliado clave para competir en un mercado cada vez más exigente.

Completa la terna Gate2Brain, una startup biotecnológica con sede en el Parque Científico de Barcelona. Esta compañía ha desarrollado una tecnología patentada basada en péptidos capaces de atravesar barreras biológicas tan complejas como la hematoencefálica. Su objetivo inicial es mejorar el tratamiento de tumores cerebrales pediátricos, uno de los grandes retos de la medicina actual, aunque el potencial de su plataforma se extiende a múltiples enfermedades del sistema nervioso central. Gate2Brain ejemplifica cómo la investigación científica puede transformarse en innovación con impacto real en la salud de las personas.

De esta forma, el premio Banco Sabadell a la Mejor StartUp del Año invita a la ciudadanía a participar activamente en el reconocimiento del talento emprendedor. Desde hoy y hasta el próximo domingo, ya se puede votar qué proyecto merece alzarse con un galardón que simboliza el futuro de la economía y la innovación en Catalunya.