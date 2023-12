Esta Navidad conecta con los tuyos sin complicaciones

¿Quieres sentirte cerca de quienes más quieres, aunque estén lejos? ¿Buscas paz y tranquilidad con una buena conexión de fibra y móvil? Recuerda que la Navidad es una época para vivir las cosas buenas de la vida y ver los deseos cumplidos. Respira y piensa, ¿cómo es la conexión perfecta para ti? Si la respuesta es “sin complicaciones” y sin sustos en tu factura, O2 es tu compañía de fibra y móvil.

Conexiones llenas de paz y tranquilidad

Para disfrutar de una Navidad llena de paz y amor, vas a necesitar estar cerca de tus seres queridos, sin importar dónde estén, y una conexión buena y segura. Dos deseos cumplidos gracias a la propuesta de servicios de fibra y móvil de la compañía O2: siempre el mejor precio a sus clientes, sin servicios adicionales ni opciones personalizadas, con independencia de cuánto tiempo lleves en la compañía.

En estos días, podrás pensar en cualquier cosa menos en tu factura de fibra y móvil. Sin sorpresas desagradables y sin permanencia. Porque el objetivo de la compañía es mantener la confianza y el compromiso con sus clientes, a los que aplica siempre las mejoras en las tarifas, y lo hace automáticamente antes que a los recién llegados. Así te garantiza que, por mucho tiempo que lleves con la operadora, ningún nuevo usuario tendrá mejores condiciones que tú en precio y prestaciones.

Y es que durante los cinco años que lleva operando en España, la compañía ha renovado en diferentes ocasiones las condiciones de las tarifas, mejorando los servicios sin aumentar el precio, cumpliendo la promesa de hacerlo antes a sus clientes.

Villancicos y polvorones sin interrupciones

Canta, baila, come polvorones, abre regalos y haz videollamadas sin interrupciones. Porque las estrategias de atención al cliente en O2 tienen como objetivo que nadie te moleste. Esto supone el compromiso de la compañía de proteger el derecho de sus usuarios a no recibir llamadas con información comercial y de que sus datos no sean cedidos a ninguna otra empresa.

Porque si hay algo que caracteriza a O2 es por cumplir un reto: dar un servicio de calidad sin molestar a sus clientes, incluso si decides decir adiós y cambiarte de compañía, no tendrás permanencia.

Con la familia y los amigos, a todas partes en la nube

Y si eres de esas personas a las que les gusta hacer fotos de los platos de la abuela y vídeos abriendo los regalos, no te preocupes, porque O2 es como tú: cree que el siguiente nivel de los servicios de fibra y móvil está en la nube. Por eso incluye, con toda tranquilidad, su servicio O2 Cloud con el que podrás tener tus fotos, vídeos o música accesible desde cualquier dispositivo. Así, de forma segura podrás subir, ver o descargar tus documentos iniciando sesión, estés donde estés. Y, si además puedes tener la opción de organizar tus archivos en álbumes y carpetas para mantener todo ordenado y liberar espacio en tu móvil.

En Navidad busca productos sencillos con pocas tarifas, fáciles de entender y contratar, adaptadas a las necesidades que puedas tener en cada momento, y preocúpate de lo que importa: disfrutar de los tuyos. En el caso de O2 encuentras esa facilidad en sus tarifas con fibra y móvil, solo fibra o solo móvil. Además, te ofrecen todo, con la mayor red de fibra y cobertura móvil de España. Conéctate a la red 5G de Telefónica, y a todos los beneficios que conlleva esta tecnología de última generación: ultravelocidad, cero latencia y mayor capacidad de conexión que las generaciones anteriores de conectividad.

Conéctate con la tranquilidad que te da saber que, como cliente, siempre vas a tener razón por defecto, y cualquier duda o incidencia que puedas tener se intentara solucionar en una sola llamada. Una filosofía diferente para gente que busca una conexión sin molestias, sin sorpresas y con un trato humano, de tú a tú.